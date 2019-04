Zürich (www.anleihencheck.de) - Nach der schnellen Erholung und den gestiegenen Kursen im ersten Quartal bleiben die Aussichten im Segment der Hochzinsanleihen solide und potenzielle Korrekturen eignen sich für eine schrittweise Aufstockung der Allokation, so Peter Jeggli, Senior Portfolio Manager bei Fisch Asset Management in Zürich, in einer aktuelle Markteinschätzung zur Anlageklasse der Hochzinsanleihen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...