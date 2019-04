Unterföhring (ots) -



Die Zahl der Gesamt-TV-Haushalte in Deutschland bleibt auf konstant hohem Niveau. 17,5 Millionen TV-Haushalte in Deutschland empfangen Fernsehprogramm via Satellit. 78% der TV-Haushalte in Deutschland konsumieren TV-Programm in HD-Qualität; weiterhin sind 8,5 Millionen TV-Haushalte ohne HD-Empfang. Die Bekanntheit von UHD steigt weiter.



Satellit ist der führende Verbreitungsweg für Fernsehinhalte in Deutschland. Zu diesem Ergebnis kommt der aktuelle ASTRA TV-Monitor 2018, den das Marktforschungsinstitut Kantar TNS jährlich im Auftrag von ASTRA herausbringt. Basierend auf der Befragung von 38,35 Millionen TV-Haushalten in Deutschland (2017: 38,58 Millionen) ergab sich 2018 folgendes Bild:



Satellit ist mit 17,49 Mio. TV-Haushalten und einem Marktanteil von 45,6 Prozent der führende TV-Empfangsweg in Deutschland (2017: 17,72 bzw. 45,9 Prozent). Kabelfernsehen hielt mit 16,18 Millionen TV-Haushalten und Marktanteilen von 42,2 Prozent seinen zweiten Platz (2017: 16,39 Mio. bzw. 42,5 Prozent). IPTV verzeichnete 2018 leichte Zuwächse von 140.000 auf insgesamt 2,78 Millionen TV-Haushalte. Die Zahl der Terrestrik-Haushalte stieg um 50.000 auf 1,88 Millionen.



HD-Wachstum hält an, dennoch substanzielle HD-Lücke in Deutschland



Die Zahl der HD-Haushalte in Deutschland stieg 2018 auf 29,84 Millionen (2017: 27,48 Millionen). Damit empfingen knapp 78 Prozent aller TV-Haushalte in Deutschland ihr Programm in HD-Qualität. Unter den deutschen HD-Haushalten ist Satellit mit 13,51 Millionen erreichten Haushalten der führende Verbreitungsweg, gefolgt von Kabel (12,08 Millionen), IPTV (2,52 Millionen) und Terrestrik (1,73 Millionen). Im Vergleich zu 2012 hat sich der HDTV-Empfang in Deutschland mehr als verdoppelt. Trotz dieser klaren Wachstumsraten besteht nach wie vor eine substanzielle HD-Lücke in Deutschland: 8,5 Millionen TV-Haushalte können ihr TV-Programm nur in SD-Qualität empfangen.



Bekanntheit von UHD steigt weiter



Ultra-HD setzt mit der vierfachen Auflösung von HD neue Maßstäbe in Sachen Bildqualität und kommt immer stärker in den TV-Haushalten in Deutschland an. Dass UHD kein ferner Zukunftstrend mehr ist, erkennt man an den steigenden Verkaufszahlen: 2018 wurden 9,5 Millionen UHD-Fernseher in Deutschland verkauft, das sind zehnmal so viele wie noch vor vier Jahren. Außerdem sind die Vorteile von ultra-hochaufgelöstem Fernsehen in den Köpfen der Menschen angekommen. 2015 konnte gerade einmal die Hälfte aller TV-Haushalte in Deutschland etwas mit dem Begriff UHD verbinden. 2018 waren zwei Drittel aller TV-Haushalte bestens mit dem neuen TV-Standard vertraut.



