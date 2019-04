München (ots) - AlgoSec, der führende Anbieter von geschäftsorientierten Managementlösungen für Netzwerk- und Cloud-Sicherheit, veröffentlichte heute AlgoSec CloudFlow, eine neue Cloud-native Lösung, die vollständige Sichtbarkeit und umfassendes Management von Sicherheitskontrollebenen in allen Multi-Cloud-Systemen des Unternehmens bietet.



Das zentralisierte Management von CloudFlow bietet Unternehmen sofortige Sichtbarkeit, gründliche Risiko- und Compliance-Analyse sowie automatisierte Erkennung von Fehlkonfigurationen über mehrere Cloud-Plattformen. Damit verbessern Unternehmen den Sicherheitsstatus ihrer Clouds und gewährleisten eine kontinuierliche Prüfbereitschaft.



AlgoSec bietet folgende Schlüsselmerkmale:



Kontinuierliche Sichtbarkeit der Cloud: Nutzer profitieren von einem einheitlichen Überblick über ihr Multi-Cloud-System und ihren Sicherheitsstatus, wobei alle potentiellen Schwachstellen oder Risiken sichtbar werden



Automatisiertes, zentralisiertes Cloud-Sicherheitsmanagement: IT- und Sicherheitsteams können mehrere Sicherheitskontrollebenen verwalten (auch Cloud-native Sicherheitsgruppen, Cloud-Sicherheitsprodukte, sowie Sicherheitskontrollen von Drittanbietern). Die Lösungen von AlgoSec werden über mehrere Clouds, Accounts, Regionen und VPC/VNETs hinweg ausgeführt und bieten ganzheitliches Richtlinienmanagement für hybride und Multi-Cloud-Umgebungen in Cloud-Deployment-Geschwindigkeit.



Einheitliches Risiko- und Compliance-Management: Sicherheitsteams können regulatorische und Unternehmensrichtlinien einfach verwalten und durch kontinuierliche, proaktive Erkennung von Risiken und Fehlkonfigurationen in allen Cloud-Systemen und bei ständiger Prüfbereitschaft problemlos durchsetzen.



Schnelle Bereitstellung: CloudFlow ist eine agentenlose Cloud-native SaaS-Lösung, die einfaches Onboarding in Minutenschnelle ermöglicht.



"Über umfassende Sichtbarkeit und ein Sicherheitsmanagement für Multi-Cloud-Umgebungen zu verfügen, ist eine der größten Sicherheitsherausforderungen, vor denen unsere Kunden heute stehen. Um diese Herausforderungen zu meistern, brauchen Unternehmen ein effizientes, automatisiertes Sicherheitsmanagement-Konzept, damit durchgängige Sicherheit in allen hybriden Cloud-Systemen gewährleistet ist", sagte Yonatan Klein, Director of Product Management bei AlgoSec. "CloudFlow erweitert die End-to-End-Automatisierung des Sicherheitsrichtlinienmanagements auf Multi-Cloud- und hybride Netzwerk-Systeme. Dies erhöht die Agilität und sorgt gleichzeitig für kontinuierliche Sicherheit in Unternehmensumgebungen der nächsten Generation.



CloudFlow integriert problemlos mit der Sicherheitsmanagement-Lösung von AlgoSec und bietet damit ein effizientes und einfacheres Management der komplexen und heterogenen Netzwerke von heute.



