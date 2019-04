Das Analysehaus Independent Research hat Wacker Chemie von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft, das Kursziel aber von 82 auf 80 Euro gesenkt. Mit der Gewinnwarnung des Wafer-Herstellers Siltronic, an dem Wacker mit rund 31 Prozent beteiligt ist, habe sich der "Puffer" beim Ausblick des Spezialchemie-Unternehmens verringert, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Gewinnprognosen für 2019 und 2020, sieht die Aktie nach dem Kursrückgang von neun Prozent in den vergangenen drei Monaten aber als nicht mehr verkaufenswert an./edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.04.2019 / 09:25 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.04.2019 / 10:10 / MESZ

ISIN DE000WCH8881

AXC0165 2019-04-11/12:32