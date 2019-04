Frankfurt am Main/ Berlin (ots) - Parallel zur re:publica 19, der größten Konferenz zu den Themen Internet und digitale Gesellschaft in Europa, finden in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal zwei Fachkonferenzen statt und bieten Raum für intensiven fachbezogenen Austausch, Wissenstransfer und Begegnung. Die Konferenzen beleuchten zwei Trendthemen, die ihre jeweiligen Branchen derzeit auf den Kopf stellen.



Am 7. Mai geht es bei der Fachkonferenz "Events re:loaded - Festivalisierung von Veranstaltungen"um die Digitalisierung der Eventindustrie.



Am 8. Mai steht bei "Digital Hemp - Hanf: das Öl des 21. Jahrhunderts" das Potenzial der Hanfpflanze im Mittelpunkt und wie technische Innovationen, digitale Vernetzung und nachhaltige Entwicklung Dynamik in den Markt bringen.



Die Fachkonferenzen werden von der re:publica in Kooperation mit der dfv Conference Group veranstaltet und inhaltlich von der Fachzeitschrift tw tagungswirtschaft sowie MJ_Universe begleitet.



"Wir nehmen uns für jedes Thema jeweils einen ganzen Tag Zeit, um mit einem Fachpublikum in die Tiefe zu gehen und zu diskutieren, wie sich diese beiden Branchen gerade grundlegend verändern", sagt re:publica-Geschäftsführer Andreas Gebhard. "Nach der großen positiven Resonanz der Fachkonferenzen-Premiere im vergangenen Jahr tragen wir mit diesem Format dem steigenden Interesse nach zusätzlichen vertiefenden Inhalten Rechnung."



"Events re:loaded - Festivalisierung von Veranstaltungen" Die Fachkonferenz am 7. Mai 2019 beschäftigt sich mit der Digitalisierung der Eventindustrie. Immer mehr Kongressveranstalter*innen lassen sich von Festivals inspirieren: Wie beeinflusst dieser Trend zur Festivalisierung die Veranstaltungsbranche? Welchen Einfluss haben Künstliche Intelligenz und Datenschutz? "Viele Veranstalter*innen stehen vor großen Herausforderungen, wenn sie zeitgemäße und attraktive Events organisieren", erklärt Christian Kuhn von der dfv Conference Group.



"Digital Hemp - Hanf: das Öl des 21. Jahrhunderts" Bei der Fachkonferenz am 8. Mai 2019 dreht sich alles um das Potenzial der Hanfpflanze als Rohstoff für viele Produkte, von Lebensmitteln bis zu Textilien. Hanfprodukte erleben aktuell europaweit und auch in Deutschland einen Boom. Anbieter nutzen digitales Marketing zur Vernetzung einer neuen Community und setzen auf nachhaltige Produktionstechniken.



Veranstaltungsort beider Fachkonferenzen ist das Deutsche Technikmuseum Berlin in Laufnähe zur STATION Berlin, der Eventlocation der re:publica. Tickets für die Fachkonferenzen sind ab 349 Euro erhältlich. Mit einem Ticket-Upgrade von 100 Euro können die Teilnehmer*innen der Fachkonferenzen auch die re:publica 19 besuchen.



