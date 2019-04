Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Akzo Nobel vor den am 24. April erwarteten Zahlen von 88 auf 89 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nachdem die durchschnittlichen Analystenschätzungen zum ersten Quartal inzwischen etwas niedriger lägen, dürften die Zahlen des Chemiekonzerns keine besondere Auswirkungen auf den Aktienkurs mehr haben, schrieb Analyst Alex Stewart in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Kursziel hob er unter anderem wegen weiterer erwarteter Aktienrückkäufe leicht an./ck/la Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2019 / 17:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.04.2019 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0084 2019-04-11/12:56

ISIN: NL0013267909