Die deutsche Wirtschaft sieht nach dem erneuten Brexit-Aufschub noch keinen Grund zur Entwarnung und hofft, dass das britische Unterhaus nun möglichst bald für rechtliche Klarheit sorgt. Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer begrüßte die Fristverlängerung bis Ende Oktober, durch die ein für Wirtschaft und Bürger dramatisches ungeregeltes Ausscheiden Großbritanniens aus der EU in dieser Woche vermieden worden sei. Der Beschluss des EU-Sondergipfels schaffe aber für die betroffenen Personen und Unternehmen noch keine Gewissheit.

"Es ist daher weiter unabdingbar, dass das britische Unterhaus für Klarheit im Brexit-Chaos sorgt. Ein Austrittsabkommen sollte so schnell wie möglich ratifiziert werden, um endlich Planungssicherheit zu schaffen und einen No-Deal-Brexit ein für alle Mal auszuschließen", sagte der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) am Donnerstag in Berlin.

Die 27 bleibenden EU-Staaten und die britische Premierministerin Theresa May hatten sich in der Nacht zum Donnerstag darauf geeinigt, dass Großbritannien für den Brexit weitere sechseinhalb Monate Zeit bis zum 31. Oktober bekommt. Das Land kann aber auch schon früher geregelt aus der Europäischen Union austreten. Das Parlament in London hat den EU-Austrittsvertrag bereits drei Mal abgelehnt.

Auch der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) und der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) zeigten sich erleichtert über die EU-Entscheidung. Mit einer Verlängerung der Hängepartie steige aber die Unsicherheit in der Wirtschaft weiter, sagte BDI-Präsident Dieter Kempf. "Die negativen Auswirkungen jeder neuen Verlängerung kommen den möglichen Schäden durch einen ungeordneten Brexit gefährlich nahe." Für die Wirtschaft sei endlose Unsicherheit noch schlechter als schlechte Rahmenbedingungen.

DIHK-Präsident Eric Schweitzer hob hervor, die Unternehmen auf beiden Seiten des Ärmelkanals hätten etwas mehr Zeit gewonnen, sich auf den Brexit vorzubereiten. "Die Unsicherheit bleibt jedoch", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Die Exporte Deutschlands in das Vereinigte Königreich seien bereits deutlich zurückgegangen.

Ähnlich reagierte der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR). Der Aufschub müsse genutzt werden, um möglichst rasch zu Lösungen zu kommen, forderte BVR-Vorstandsmitglied Andreas Martin. "Schon jetzt belastet die anhaltende Unsicherheit über den EU-Austritt das Investitionsklima erheblich."/ik/DP/fba

