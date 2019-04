Die Immofinanz hat im zurückliegenden Geschäftsjahr 2018 das operative Ergebnis um 42,3 Prozent auf 153,1 Mio. Euro gesteigert (2017: 107,6 Mio.), der nachhaltige FFO 1 aus dem Bestandsgeschäft (vor Steuern) hat sich auf 85,0 Mio. Euro mehr als verdoppelt (2017: 36,9 Mio.). Das Konzernergebnis drehte mit 217,5 Mio. Euro signifikant ins Plus, nachdem es im Vorjahreszeitraum vor allem vom Abgang des Russland-Portfolios belastet war (2017: -537,1 Mio. Euro). Der Hauptversammlung soll eine Dividende in Höhe von 85 Cent je Aktie (Vorjahr: 70 Cent) vorgeschlagen werden. Der Ausblick, wonach der FFO 1 im Geschäftsjahr 2019 bei mehr als 100 Mio. Euro zu liegen kommen soll, wird bestätigt. Das Unternehmen will geeignete Investitionsmöglichkeiten wahrnehmen, ...

