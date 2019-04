Die Arbeitskosten in den EU-Ländern sind 2018 im Schnitt um 2,7 Prozent gestiegen. In der Eurozone betrug die Teuerung durchschnittlich 2,2 Prozent. Österreich lag mit einem Plus von 2,8 Prozent über dem Durchschnitt, wie aus den aktuellen Daten von Eurostat hervorgeht. EU-weit rangiert Österreich mit 34 Euro pro Stunde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...