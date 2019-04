EANS-Adhoc: WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group / Ralph Müller ab 2021 zum neuen Vorstandsvorsitzenden bestellt Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. Führungswechsel 11.04.2019 Wien - Der Aufsichtsrat der WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group hat in seiner heutigen Sitzung Ralph Müller zum Nachfolger von Robert Lasshofer bestellt. Müller, derzeit Generaldirektor der DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group, wird seine neue Position nach Ablauf des Vertrags von Generaldirektor Robert Lasshofer mit 1. Jänner 2021 übernehmen. Aufgrund der Bedeutung der Wiener Städtischen für den österreichischen Versicherungsmarkt wird er bereits Anfang 2020 in den Vorstand der Wiener Städtischen einziehen, um gemeinsam und in enger Abstimmung mit Lasshofer einen harmonischen Übergang sicherzustellen. Folgendes Wertpapier der Wiener Städtische notiert am Dritten Markt: Wiener Städtische 3,5 %-Nachranganleihe 2017-2027 ISIN: AT0000A1VKJ4 Ende der Mitteilung euro adhoc Emittent: WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group Schottenring 30 A-1010 Wien Telefon: 050 350-21336 FAX: 050 350 99-21336 Email: c.kreuzer@wienerstaedtische.at WWW: www.wienerstaedtische.at ISIN: AT0000A1VKJ4 Indizes: Börsen: Wien Sprache: Deutsch Rückfragen & Kontakt: WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Unternehmenskommunikation Schottenring 30, 1010 Wien Marion Ribarits Tel.: +43 (0)50 350-21049 E-Mail: m.ribarits@wienerstaedtische.at AXC0182 2019-04-11/13:22