Bietet Vista Global eine branchenweit führende Technologieplattform mit bereits mehr als zwei Millionen Downloads;

Vista Global setzt hoch entwickelte Datenwissenschaft, maschinelles Lernen und KI ein, um Kunden weltweit den besten Mehrwert zu bieten;

Vista Global ist das erste Unternehmen, das privaten Luftfahrtkunden eine End-to-End-Digital-Suite für Privatflug-Lösungen mit Sofortbuchungsoptionen anbietet, damit sie jederzeit und von überall aus fliegen können;

Ein breiterer Flottenzugang und bessere Betriebsabläufe verbessern die Erfahrung des bestehenden Kundenstamms von JetSmarter, der nun von der weltweiten Präsenz von Vista Global profitiert;

Clearlake Capital, Jefferies Financial Group und andere JetSmarter-Investoren werden Teil der Vista Global Shareholder-Familie.

DUBAI, UAE und FORT LAUDERDALE, Florida (USA), April 11, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vista Global, ein weltweit führendes Unternehmen für Business-Fluglösungen, gibt den Abschluss eines Vertrags zur Übernahme von JetSmarter bekannt, um den globalen digitalen On-Demand-Marktplatz zu schaffen.

Die innovative Technologie von JetSmarter erfüllt die Digitalisierungsstrategie von Vista Global und gewährleistet allen Kunden unübertroffenen End-to-End-Service sowie ein nahtloses Buchungserlebnis. Die Akquisition stärkt die Position von Vista Global und stellt jedem privaten Luftfahrtkunden die größte Suite an Dienstleistungen und fortschrittlichen Technologien bereit.

Nach der erfolgreichen digitalen Partnerschaft von JetSmarter mit XOJET kann das Unternehmen nun seine gesamten digitalen Fähigkeiten der gesamten Vista-Global-Gruppe bereitstellen. Die branchenweit führende Plattform von JetSmarter wird deshalb in die Back-End-Technologie der Vista-Global-Marken VistaJet, Vista Lease und XOJET integriert. Durch die Integration wird der Buchungsprozess für die 150.000 Passagiere, die jedes Jahr mit einem der Vista-Global-Unternehmen reisen, erheblich verbessert. Vista Global baut damit auf seiner beeindruckenden Erfolgsgeschichte auf, den Kunden die technologisch fortschrittlichsten Lösungen in der privaten Luftfahrtindustrie anzubieten.

Thomas Flohr, Gründer und Chairman von Vista Global, sagte: "Die heutige Akquisition ist ein wichtiger Meilenstein für Vista Global, der zur Beschleunigung und Umsetzung unserer Vision, das gesamte Angebot der privaten Luftfahrt zu digitalisieren, beiträgt. Die Kunden von heute wünschen sich Schnelligkeit, Zuverlässigkeit und Wertigkeit, die in der heutigen Welt nur mithilfe von Technologie möglich ist. Die Reichweite und Infrastruktur von Vista Global verschafft JetSmarter auf der globalen Bühne Geltung, sodass es sein Potenzial voll ausschöpfen kann. Die JetSmarter-Technologie digitalisiert das weltweit führende Kundenangebot von Vista Global für Programmmitglieder und On-Demand-Kunden."

Seit seiner Gründung im Jahr 2012 hat sich JetSmarter mit zwei Millionen Downloads zum herausragenden Anbieter von technologieorientierten Diensten für die Geschäftsluftfahrt entwickelt. Heute ermöglicht die digitale Plattform von JetSmarter Mitgliedern und On-Demand-Kunden die sofortige Buchung von privaten oder gemeinsam genutzten Flügen.

JetSmarters Kunden profitieren nach der Übernahme von der Reichweite, den Ressourcen und der operativen Expertise von Vista Global. Der wachsende Kundenstamm erhält überall auf der Welt Zugang zu einer breiteren Flotte und kommt mit dem Beitritt zur Vista-Global-Familie in den Genuss der höchsten Standards in der privaten Luftfahrt. Die Kunden profitieren maßgeblich von dem beispiellosen Kundenservice der Gruppe und von einem unvergleichlichen Flugerlebnis.

Steven Langman, Managing Director und Mitbegründer von Rhône Capital, fügte hinzu: "Vista Global markiert einen neuen Meilenstein in seiner Entwicklung. Die Übernahme von JetSmarter entspricht voll und ganz der Mission des Unternehmens: Die Branche der Geschäftsluftfahrt zu verändern und ihrem wachsenden Kundenstamm durch digitale Innovationen einen schnellen und nahtlosen Zugang zu seinen Dienstleistungen zu bieten."

Behdad Eghbali, geschäftsführender Gesellschafter und Mitbegründer der Clearlake Capital Group, erklärte: "Vista Global ist der unbestrittene Marktführer mit der unübertroffenen Vision, diese fragmentierte Branche zu konsolidieren und digital umzuwandeln. Der weltweite Flottenzugang von Vista Global, die unübertroffene End-to-End-Serviceerfahrung und ein erstklassiges Management-Team werden mit der Technologieführerschaft von JetSmarter, einschließlich digitaler Buchungen und On-Demand-Crowdsourcing, kombiniert, um die Führung von Vista Global weiter auszubauen. Wir freuen uns, mit Thomas Flohr und dem talentierten Management-Team von Vista Global zusammenarbeiten zu können. Wir sind überzeugt, dass JetSmarter in Kombination mit Vista Global aufblühen und die digitale Transformation der Branche revolutionieren wird."

Die Transaktion wird voraussichtlich im zweiten Quartal abgeschlossen sein, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich des Ablaufs oder der Beendigung der geltenden Wartezeit für die kartellrechtliche Freigabe durch die US-amerikanischen Behörden nach dem Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act. Im Rahmen der Transaktion werden alle JetSmarter-Investoren, einschließlich Clearlake Capital und die Jefferies Financial Group, zu Investoren von Vista Global, die das zukünftige Wachstum des Unternehmens unterstützen. Jefferies LLC fungierte als Finanzberater für JetSmarter.

Informationen zu Vista Global Holding

Vista Global Holding ist der weltweit führende Anbieter von Geschäftsfluglösungen. Vista Global, eine globale Gruppe mit Sitz am DIFC in Dubai, integriert ein einzigartiges Portfolio von Unternehmen, die Asset-Lite-Lösungen anbieten, um alle wichtigen Aspekte der Geschäftsfliegerei abzudecken: garantierte und weltweite Abdeckung von On-Demand-Flügen; Leasing und Finanzierung von Flugzeugen sowie modernste Luftfahrttechnologie.

Die von Thomas Flohr gegründete Gruppe hat sich zum Ziel gesetzt, die fragmentierte Branche der Geschäftsluftfahrt weiter zu industrialisieren und zu konsolidieren und deren Wandel anzuführen, um den Kunden jederzeit und an jedem Ort der Welt die fortschrittlichsten Fluglösungen und den besten Mehrwert zu bieten. Die Gruppe ist im Besitz von VistaJet, Vista Lease, XOJET

Über JetSmarter

JetSmarter ist eine weltweite Community von Fluggästen, die ein gehobenes Reiseerlebnis bevorzugen. Mithilfe von Technologie und einem Sharing-Economy-Modell bietet JetSmarter Benutzern die Möglichkeit, On-Demand-Flüge zu erstellen oder einzelne Sitzplätze auf Flügen zu buchen, die von anderen Mitgliedern erstellt wurden, wodurch im Vergleich zu herkömmlichen Privatreisen Tausende gespart werden.

JetSmarter bietet eine Reihe von Programmen an, darunter Private Charters, bei denen JetSmarter ausschließlich als autorisierter Vertreter für die Flugvermittlung fungiert, und Public Charters, bei denen JetSmarter als Auftraggeber beim Kauf und Wiederverkauf des Lufttransports fungiert. JetSmarter besitzt oder betreibt keine Flugzeuge. Alle Flüge werden von FAA-lizenzierten und DOT-registrierten Fluggesellschaften durchgeführt.

