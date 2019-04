FRANKFURT (Dow Jones)--Der Aufsichtsratschef der Commerzbank hat sich angesichts von Spekulationen um Martin Zielke hinter den Vorstandsvorsitzenden gestellt. "Gerüchte und Spekulationen zu personellen Veränderungen sind völlig aus der Luft gegriffen. Und ich halte sie für verantwortungslos und indiskutabel", sagte Chefkontrolleur Stefan Schmittmann. "Der Vorstand muss die Option mit der Deutschen Bank prüfen", so Schmittmann. "Das halte ich für richtig, und das ist seine Pflicht."

In Medienberichten war spekuliert worden, dass Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat eine Abstimmung durchsetzen wollen, um die Fusionsgespräche mit der Deutschen Bank zu beenden und Zielke aus dem Amt zu drängen. "Wir haben für diese Sondierungsphase einen klaren Prozess, der vom Vorstand gesteuert wird und in den ein Ausschuss des Aufsichtsrats eingebunden ist", so Schmittmann.

Zunächst hatte die Nachrichtenagentur Reuters über die Aussagen Schmittmanns berichtet.

