Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13:09 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.898,10 +0,12% +16,14% Euro-Stoxx-50 3.440,38 +0,46% +14,63% Stoxx-50 3.168,41 +0,17% +14,79% DAX 11.960,27 +0,46% +13,27% FTSE 7.440,09 +0,25% +10,31% CAC 5.494,56 +0,82% +16,15% Nikkei-225 21.711,38 +0,11% +8,48% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 165,77 -6

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,15 64,61 -0,7% -0,46 +37,9% Brent/ICE 71,21 71,73 -0,7% -0,52 +29,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.304,20 1.308,05 -0,3% -3,85 +1,7% Silber (Spot) 15,15 15,22 -0,5% -0,07 -2,2% Platin (Spot) 900,61 902,50 -0,2% -1,89 +13,1% Kupfer-Future 2,91 2,93 -0,4% -0,01 +10,5%

Mit Abgaben zeigen sich die Ölpreise und büßen damit ihre Vortagesgewinne wieder ein. Die vom Markt starke beachteten wöchentlichen US-Öllagerdaten hatten sich deutlicher als vorausgesagt ausgeweitet. Die ebenso stark gesunkenen Benzinbestände glichen das aber wieder aus. Übergeordnet stützen weiterhin die Förderdrosselungen in Saudi-Arabien und die signifikanten Ausfälle in Venezuela. Der Goldpreis gibt zwar leicht nach, kann sich aber weiter über dem Niveau von 1.300 Dollar behaupten.

AUSBLICK AKTIEN USA

Mit einem moderaten Aufschlag dürfte die Wall Street am Donnerstag in den Handel starten. Vor dem Start in die Berichtssaison dürften die Investoren jedoch mehrheitlich an der Seitenlinie bleiben, heißt es. Zum Wochenschluss könnten die Quartalsergebnisse von JP Morgan und Wells Fargo eine erste Indikation liefern. Dabei dürfte der Markt einen ersten Eindruck davon erhalten, wie sich der vorsichtige geldpolitische Kurs der US-Notenbank zu Beginn des Jahres auf die größten US-Banken ausgewirkt hat. Am Montag folgen Goldman Sachs und die Citigroup mit ihren Zahlen. Positiv dürfte aufgenommen werden, dass sich die EU und Großbritannien in letzter Minute auf eine bis zu sechsmonatige Verschiebung des Austrittsdatums geeinigt haben. Allerdings war am Markt damit gerechnet worden. Bei den Einzelwerten werden die Aktien von Bed Bath & Beyond mit einem deutlichen Minus erwartet. Die Einrichtungskette hat erstmals in knapp 30 Jahren ihrer Börsennotierung einen Jahresverlust gemeldet. Auch der Ausblick enttäuschte.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Gea Group AG, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Erzeugerpreise März PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 210.000 zuvor: 202.000

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Aktienindizes an den europäischen Börsen liegen am Donnerstagmittag knapp in positivem Terrain, nachdem anfängliche Verluste wieder aufgeholt wurden. Von der Verschiebung des Brexit-Termins gehen - zumindest in der Breite - keine Impulse aus. Die Einigung zwischen Brüssel und London auf eine Verlängerung des Brexit-Austrittsdatums auf Ende Oktober 2019 ist zwar grundsätzlich positiv zu werten, entspreche allerdings den Markterwartungen. Ohne Einigung wäre Großbritannien am 12. April ungeregelt aus der EU ausgeschieden. Börsianer setzen nun auf die Berichtssaison als nächsten Impulsgeber. Während aus Europa die ersten Umsatzzahlen veröffentlicht werden, legen am Freitag an der Wall Street die US-Banken JP Morgan und Wells Fargo ihre Zahlen vor. Die Aktien der Fluggesellschaften gehören zu den großen Gewinnern. Die Anleger reagieren erleichtert auf die Verschiebung des Brexit, vor allem aber die endgültige Abwendung eines harten Brexit am 12. April. Für Fluggesellschaften wäre ein ungeregelter Brexit negativ gewesen, weil ihr Geschäft davon mutmaßlich stark beeinträchtigt worden wäre wegen dann unter anderem in Frage stehender Flugrechte. Easyjet steigen um 5,8 Prozent, International Consolidation um 4,8 Prozent und Ryanair um 3,4 Prozent. Lufthansa ziehen um 3,1 Prozent an. Der Stoxx-Subindex Reise und Freizeit ist mit einem Plus von 1,6 Prozent größter Gewinner. Der Luxusgüterkonzern LVMH hat mit guten Umsätzen ein Ausrufezeichen für die gesamte Branche gesetzt. Der Kurs steigt um 4,5 Prozent. Weitgehend im Rahmen der Erwartungen ist der Zwischenbericht von Hella ausgefallen. Bei Gerresheimer entsprechen die Umsatz- und Gewinnkennziffern den Prognosen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:20 Mi, 17:05 % YTD EUR/USD 1,1277 +0,01% 1,1279 1,1251 -1,6% EUR/JPY 125,35 +0,22% 125,32 124,84 -0,3% EUR/CHF 1,1299 -0,04% 1,1305 1,1280 +0,4% EUR/GBP 0,8617 -0,00% 0,8623 0,8599 -4,3% USD/JPY 111,15 +0,20% 111,10 110,95 +1,4% GBP/USD 1,3086 +0,01% 1,3082 1,3084 +2,5% Bitcoin BTC/USD 5.045,76 -4,66% 5.205,26 5.266,79 +35,7%

Der Euro zeigt sich nach dem kurzzeitigen Rücksetzer am Vortag im Anschluss an die Pressekonferenz von EZB-Präsident Mario Draghi wenig verändert bei rund 1,1280 Dollar und liegt damit auf dem NIveau vor dem Einbruch. Auslöser sei der Verweis auf eine Diskussion gewesen, ob Maßnahmen notwendig seien, um unerwünschte Folgen der langfristig negativen Zinsen für den Finanzsektor zu dämpfen, heißt es von der Commerzbank. Auslöser sei der Verweis auf eine Diskussion gewesen, ob Maßnahmen notwendig seien, um unerwünschte Folgen der langfristig negativen Zinsen für den Finanzsektor zu dämpfen. Solange am Markt Zinserhöhungserwartungen nicht vollständig ausgepreist würden, geht man bei der Commerzbank davon aus, dass der Euro zwar bis auf weiteres nicht signifikant aufwerten werde, aber auch das Abwertungspotenzial vorerst begrenzt sei. Das Pfund Sterling zeigt allenfalls eine sehr verhaltene Reaktion auf die Einigung zwischen der britischen Premierministerin Theresa May und der EU, den Brexit auf den 31. Oktober zu verschieben, wobei der Austritt auch früher erfolgen kann.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den Börsen in Ostasien und Australien haben am Donnerstag die negativen Vorzeichen dominiert. Das lag in einigen Fällen daran, dass der Dollar zu den lokalen Währungen nach taubenhaften Signalen der US-Notenbank abwertete. Das ist in der Wirkung ungünstig für die asiatischen Exporteure. Zudem dürften wieder zunehmende Konjunktursorgen zur Zurückhaltung beigetragen haben. Aus dem Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung ging nämlich hervor, dass die Währungshüter keinen Grund für weitere Zinserhöhungen in diesem Jahr sehen, weil die Risiken für die US-Wirtschaft durch die globale Verlangsamung des Wachstums und die gedämpfte Inflation größer seien. Stärker unter Druck standen die Kurse an den chinesischen Aktienmärkten. Die Analysten der Deutschen Bank verwiesen auf einen Bericht von Bloomberg, wonach es Gerüchte geben soll, dass die chinesischen Behörden nach dem starken Anstieg des heimischen Aktienmarkts seit Jahresbeginn nun etwas bremsen wollten, indem sie die Sicherheitsleistungen für Aktientermingeschäfte erhöhten. Die chinesischen Inflationsdaten für März bewegten nicht, sie entsprachen den Erwartungen. In Australien ging es mit den Kursen abwärts, nachdem Premierminister Scott Morrison für den 18. Mai Neuwahlen angesetzt hatte.

CREDIT

Die Einengungsrally an den europäischen Kreditmärkten setzt sich am Donnerstag fort. Damit reagiert der Markt moderat positiv auf die Verschiebung des Brexit-Termins auf spätestens 31. Oktober. Die Commerzbank bleibt optimistisch, dass sich die Spreads auch weiter einengen werden. "Sie sollten es aber schwer haben, das Tempo der bisherigen Rally zu halten", sagt Cem Keltek, Credit-Analyst der Bank. Zwar könne die Rally sogar an Dynamik gewinnen, wenn die Handelskonflikte gelöst und die Konjunkturzahlen kosequent besser würden. Derzeit sei die Rally aber vor allem auf die Jagd nach Rendite zurückzuführen. Zudem könnten Emittenten bis zur Osterflaute noch verstärkt den Primärmarkt nutzen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

BMW setzt im März dank China und neuer Modelle mehr ab

BMW hat im März dank überraschend starker Verkäufe in China und der Modelloffensive entgegen des schwachen Gesamtmarktes mehr Premiumautos abgesetzt. Der Absatz in der Gruppe mit den Marken BMW sowie Mini und Rolls-Royce stieg um 2,8 Prozent auf 263.319 Einheiten, wie der Automobilkonzern mitteilte.

Gerresheimer bekräftigt Ausblick nach gutem Jahresstart

Der Verpackungsspezialist Gerresheimer ist gut ins neue Jahr gestartet und hat bei steigenden Erlösen mehr verdient als am Markt erwartet. Die Umsatzerwartung für das laufende Geschäftsjahr 2018/19 hat die im MDAX-gelistete Gesellschaft bekräftigt, die für das währungsbereinigte angepasste EBITDA wegen Effekten aus einer Übernahme erhöht.

Evotec schließt Darmkrebs-Forschungskooperation

