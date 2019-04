Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Equal Weight" belassen. Die Pläne der Bundesnetzagentur, der Deutschen Telekom mehr Geld von ihren Wettbewerbern für die Nutzung des letzten Kabelabschnitt bis zum Kunden ("letzte Meile") zukommen zu lassen, seien leicht positiv für die Bonner sowie für den Markt insgesamt, schrieb Analyst Mathieu Robilliard in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Denn sie könnten Resellern, die über kein eigenes Netz verfügen, zusätzliche Anreize liefern, schnelle VDSL-Internetanschlüsse anzubieten. Unter den Resellern dürfte sich das kostenseitig nur bei 1&1 Drillisch erkennbar auswirken, so der Experte. Allerdings überschatte die derzeitige Versteigerung von 5G-Mobilfunkfrequenzen mit immer höheren Preisen diese positive Nachricht, wobei der neue Bieter Drilisch besonders aktiv sei und damit seine Ambitionen für ein eigenes Netzwerk untermauere./gl/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 11.04.2019 / 06:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.04.2019 / 06:22 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0100 2019-04-11/13:46

ISIN: DE0005557508