Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für LVMH nach Umsatzzahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. Der Luxusgüterkonzern sei stark in das neue Jahr gestartet, schrieb Analyst Rogerio Fujimori in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dass LVMH die Erwartungen übertroffen habe, verdanke der Konzern seinen beiden profitabelsten Sparten Mode & Leder sowie Wein & Spirituosen./ck/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2019 / 13:03 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2019 / 13:08 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0108 2019-04-11/13:50

ISIN: FR0000121014