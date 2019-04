Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Hugo Boss vor den am 2. Mai erwarteten Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Das erste Quartal des Modekonzerns dürfte unter dem Gesamtjahresplan liegen, was aber unter anderem der herausfordernden Vergleichsbasis (1. Quartal 2018) geschuldet sei, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wegen der Renditehebel durch Selbsthilfemaßnahmen bleibe er bei seinem Anlageurteil./ck/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2019 / 17:42 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.04.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0109 2019-04-11/13:50

ISIN: DE000A1PHFF7