Deutsche-Bank-Aufsichtsratschef Paul Achleitner gilt als kolossal gescheitert. Eine Fusion mit der Commerzbank ist für ihn die einzige Chance, sein ramponiertes Image noch zu retten.

Garth Ritchie will weg. Und es spricht wenig dagegen. Der Südafrikaner leitet die Investmentbank der Deutschen Bank gemeinsam mit seinem deutschen Kollegen Marcus Schenck. Der könnte seine Aufgaben übernehmen, Gespräche mit Aufsichtsratschef Paul Achleitner laufen bereits. Dann aber kommt alles anders. Wieder mal.Vorstandschef John Cryan muss gehen, sein Nachfolger wird der bisherige Privatkundenvorstand Christian Sewing. Schenck, der sich Hoffnungen auf den Job gemacht hatte, reicht seinen Abschied ein - und macht Ritchie damit unersetzlich. Ohne ihn stünde das für die Bank immer noch zentrale Geschäft plötzlich ohne Führung da. Statt hinaus wird Ritchie zum alleinigen Chef der Investmentbank und zum stellvertretenden Vorstandschef befördert.

Damit nicht genug. Bis Ende 2020, so ist es im jüngst veröffentlichten Geschäftsbericht nachzulesen, streicht Ritchie nun monatlich eine Sonderzahlung von 250 000 Euro ein. Offiziell kassiert er die, weil er Projekte der Bank rund um den Brexit leitet. Mehrere Insider meinen, dass das nur die halbe Wahrheit sei. Tatsächlich handele es sich um eine dürftig kaschierte Halteprämie. Ritchie erhalte den Zuschlag dafür, dass er nicht auch noch geht. Wie so viele vor ihm.

Fataler Dreiklang

Dass die Millionen in dem angeblich so eisern sparenden Unternehmen weiter locker sitzen, verärgert und frustriert viele Beschäftigte - zumal Ritchies geschäftliche Erfolge überschaubar sind. Vor allem aber steht die Episode aus dem vergangenen April stellvertretend für die zuletzt ausnehmend turbulente Zeit bei der Deutschen Bank. Es kommt ganz anders als geplant. Es muss schnell eine Lösung her. Es wird teuer.

Dieser Dreiklang könnte so über dem gesammelten Wirken von Aufsichtsratschef Achleitner stehen. Seit knapp sieben Jahren leitet der 62-jährige Österreicher das Kontrollgremium, er ist damit die einzige personelle Konstante einer Zeit, in der es mit der Bank kontinuierlich bergab ging. Achleitner hat viel versucht, um den Absturz zu stoppen, gelungen ist es ihm nicht. Deshalb gilt er nun als Verantwortlicher für die Dauermisere, er soll es versäumt haben, der Bank eine Richtung zu geben, realistische Ziele zu setzen, hart durchzugreifen. Dass er immer noch da ist, halten viele Banker in Frankfurt für einen Skandal. An Achleitner geht das nicht spurlos vorbei. Geld spielt für ihn zwar keine Rolle mehr, seit der Börsengang der Investmentbank Goldman Sachs vor 20 Jahren ihn als damaligen Deutschlandchef zum Multimillionär machte. Was für ihn mehr als alles andere zählt, ist Anerkennung. Die aber kann er mit der Deutschen Bank kaum noch gewinnen. Das Institut scheint ausweglos in einer Abwärtsspirale stets sinkender Erträge gefangen. Und selbst wohlwollende Weggefährten sehen in Achleitner eine Kraft, die zwar das Gute will, aber das Böse schafft.

Einen Ausweg könnte einzig die Fusion mit der Commerzbank liefern. Der Frankfurter Nachbar ist der einzige potenzielle Partner, bei dem die Deutsche Bank mangels Börsenwert nicht untergehen würde. Trotz zahlloser Bedenken könnte ein Zusammenschluss noch einmal so etwas wie Fantasie wecken. Achleitner, so heißt es deshalb, sei ein engagierter Treiber der Idee, dränge Vorstandschef Sewing sogar gegen dessen Überzeugung dazu. Dabei gehe es ihm weniger um die Sache an sich als darum, seine Spuren zu verwischen. Er wolle nicht als Verwalter des Niedergangs, sondern als Begleiter einer Transaktion abtreten, die die deutsche Bankenlandschaft noch einmal ganz neu geordnet hat.

Alle Optionen offen

Dass er selbst den Anstoß für die Gespräche gegeben hat, halten viele, die ihn gut kennen, für unwahrscheinlich. "Er legt sich ungern fest, hält sich alle Optionen offen", sagt einer. Er wolle auch nicht für deren mögliches Scheitern und den Verlust Zehntausender Jobs verantwortlich gemacht werden. Dass ihm die Fusion gerade recht käme, bezweifelt kaum jemand. Ein guter Bekannter erzählt, ...

