Großbritannien soll bis Ende Oktober Mitglied der EU mit allen Rechten und Pflichten bleiben. Aber wie wollen die EU-Staaten vermeiden, dass die Briten den Betrieb in Brüssel in den kommenden Monaten stören?

Es begann mit einem Tweet eines der eifrigsten Brexit-Anhänger. Großbritannien sollte sich "so schwierig" wie möglich zeigen, sollte es zu einem längeren Aufschub des Brexit kommen, tönte Jacob Rees Moog vergangene Woche. Seither steht die Frage im Raum, wie die EU funktionieren kann mit einem Großbritannien, das mit einem Bein in der Union und mit dem anderen außerhalb steht.

Bei ihrem Gipfel in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben die 27 Staats- und Regierungschefs ausdrücklich festgehalten, dass Großbritannien bis zu seinem Austritt ein EU-Staat mit allen Rechten und Pflichten bleiben werde. Premierministerin Theresa May hat den Anwesenden ihr Wort gegeben, dass von den Briten keine Obstruktion zu erwarten sei. Doch reicht das aus?

Manche der EU-Staats- und Regierungschefs halten die Sorge vor einem Großbritannien, das auf den letzten Metern die Abläufe in Brüssel torpediert, für eine absurde Vorstellung. Tschechiens Ministerpräsident Andrej Babiš etwa gab bei seiner Ankunft in Brüssel zu Protokoll, dass er sich nicht vorstellen könne, dass die Briten von nun an alles blockieren würden. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sah dies anders und plädierte für einen deutlich kürzeren Verbleib der Briten in der EU, um das Störpotenzial ...

