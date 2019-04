Quickborn (www.anleihencheck.de) - Auch nach rund einem Jahrzehnt Niedrigzins in Deutschland setzen die Menschen hierzulande weiterhin auf niedrig verzinste Anlageformen, so die Analysten der comdirect bank.Rund 2,3 Billionen Euro würden momentan in Geldeinlagen wie Tagesgeld, Festgeld, Girokonten und Sparbüchern stecken. Innerhalb von zwölf Monaten sei das Volumen um 5,1 Prozent gestiegen. Die Folge sei ein massiver Wertverlust. Allein im ersten Quartal liege dieser bei 7 Milliarden Euro - das seien 84 Euro pro Bundesbürger. Zu diesem Ergebnis komme der quartalsweise erscheinende comdirect Realzins-Radar. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...