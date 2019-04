Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Burlington (pta040/11.04.2019/13:55) - BURLINGTON, Ontario - 10. April 2019 - Rapid Dose Therapeutics Corp. ("RDT" oder das "Unternehmen") (CSE: DOSE), ein führendes kanadisches Unternehmen für Technologien der Arzneimittelabgabe, freut sich bekannt geben zu dürfen, dass Herr Ian Fodie mit sofortiger Wirkung zum Finanzvorstand berufen wurde. Hr. Fodie tritt die Nachfolge von Herrn Lino Fera an, so wie es auch im Rahmen der Entwicklung als seit Dezember 2018 börsengelistetes Unternehmen vorgesehen war.



Hr. Fodie schloss sein Studium an der University of Otago, Neuseeland, mit dem Bachelor of Commerce ab, erhielt seine Berufung vom New Zealand Institute of Chartered Accountants und lebt seit nunmehr als 30 Jahren in Kanada. Zuletzt war Herr Fodie als Finanzvorstand bei Green Growth Brands Ltd. tätig. Des Weiteren war er unter anderem CFO bei First Bauxite Corp. und Lithium Americas Corp., Präsident und CEO bei Oriental Minerals Inc. (heute Woulfe Mining Corp.) und CFO bei Longview Capital Partners Inc. (heute Resinco Capital Partners Inc.).



"Ian bringt umfassende Erfahrungen in den Bereichen internationales Rechnungswesen, Finanzen, Unternehmensführung und Kapitalmarkt mit", sagt Mark Upsdell, Präsident und CEO von RDT. "Auch im Namen des Aufsichtsrats, der Vorstandskollegen und des Managements von RDT möchte ich Ian im Team herzlich willkommen heißen".



"Mit gemischten Gefühlen lassen wir Lino gehen. Ich möchte mich bei ihm für seine wertvolle Unterstützung im Unternehmen bedanken und wünsche ihm viel Erfolg in der Umsetzung seiner Leidenschaft für Gemeinnützige Projekte als Mitbegründer der Cribwolf Foundation", so Mark Upsdell weiter.



Business Update RDT freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen in den letzten Zügen der Prüfung und Zertifizierung für die Auslieferung von zwei seiner proprietären Quickstrip Produktionssystemen ist, die planmäßig Ende April 2019 in Betrieb genommen werden.



Weiterhin ist RDT gerade dabei, für weiterhin hinzukommende Kunden weltweit, drei weitere Quickstrip Produktionssysteme zu konfigurieren und zu zertifizieren.



"Game-Changing Drug Delivery": Über Rapid Dose Therapeutics Rapid Dose Therapeutics Corp. ist ein börsennotiertes kanadisches Unternehmen, das innovative, proprietäre Technologien zur Verabreichung von Medikamenten anbietet, die darauf abzielen, die Behandlungsergebnisse und die Lebensqualität der Patienten zu verbessern. Rapid Dose Therapeutics bietet Verbrauchern und Patienten schnelle, bequeme, präzise und diskrete Verabreichungsmöglichkeiten für Pharmazeutika, Nutrazeutika und Cannabinoide an. RDT konzentriert und engagiert sich in der klinischen Forschung und Produktentwicklung für die gesundheitsorientierte Fertigungsindustrie - einschließlich der Nutrazeutik-, Pharmazeutik- und Cannabisindustrie. Im Cannabis-Sektor bietet RDT ein schlüsselfertiges Managed Strip Service Programm an, dass es ermöglicht, die von RDT entwickelte QuickStrip proprietäre Drug Delivery-Technologie von ausgewählten Partnern lizenzieren zu lassen. RDT ist bestrebt, weltweit in stark wachsenden Märkten zu expandieren, Wert für Verbraucher und Aktionäre zu schaffen und kontinuierlich innovative Lösungen für zukünftige Marktbedürfnisse zu entwickeln, einschließlich Menschen, Tiere und Pflanzen.



Weitere Informationen finden Sie unter: www.rapiddose.ca Ali Mahdavi Managing Director Spinaker Capital Markets Inc. am@spinakercmi.com Telefon: +1 (416) 962-3300



VORSICHTSHINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN: Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten. Alle Aussagen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind und keine Aussagen über historische Fakten sind, können als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen werden oft durch Begriffe wie "kann", "sollte", "antizipieren", "erwarten", "potenziell", "glauben", "beabsichtigen" oder das Negativ dieser Begriffe und ähnlicher Begriffe gekennzeichnet. Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Lieferung von Produkten unter Verwendung der Produktlieferungsmethode QuickStrip , drücken zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung die Pläne, Schätzungen, Vorhersagen, Prognosen, Erwartungen oder Überzeugungen der RDT hinsichtlich zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse aus und werden auf der Grundlage der ihnen derzeit verfügbaren Informationen für angemessen gehalten. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten zwangsläufig bekannte und unbekannte Risiken, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Risiken im Zusammenhang mit den allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, widrigen Branchenereignissen, Marketingkosten, Marktverlusten, zukünftigen legislativen und regulatorischen Entwicklungen im Zusammenhang mit Cannabis, Unfähigkeit, ausreichend Kapital aus internen und externen Quellen zu erhalten und/oder Unfähigkeit, ausreichend Kapital zu günstigen Bedingungen zu erhalten, die Cannabisindustrie in Kanada im Allgemeinen, Einkommensteuer- und Regulierungsfragen, die Fähigkeit, ihre Geschäftsstrategien umzusetzen, Wettbewerb, Währungs- und Zinsschwankungen und andere Risiken. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste nicht vollständig ist. Es kann nicht garantiert werden, dass sich Aussagen über zukunftsgerichtete Informationen, die vom Management zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet werden, als richtig erweisen, da es keine Garantie dafür geben kann, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, auf denen sie beruhen, eintreten werden. Die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Die Leser sollten sich nicht zu sehr auf zukunftsorientierte Informationen verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung werden durch diese Warnhinweise ausdrücklich eingeschränkt.



Aussender: Rapid Dose Therapeutics Inc. Adresse: 1121 Walkers Line, ON L7N 2 Burlington Land: Kanada Ansprechpartner: Ali Mahdavi Tel.: +1 (416) 962-3300 E-Mail: am@spinakercmi.com Website: www.rapiddose.ca



ISIN(s): CA75339A1012 (Aktie) Börsen: - Weitere Handelsplätze: CSE Canadian Securities Exchange



