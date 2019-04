Die Aktie des kanadischen Cannabis-Produzenten, Aurora Cannabis, befindet sich seit Anfang des Jahres auf dem Weg nach oben. Dabei folgten auf starke Kurszuwächse auch immer wieder Phasen, in denen die Anstiege korrigiert wurden. In einer solchen Phase befindet sich die Aktie auch momentan. Am 19. März erreichte das Papier ein neues Hoch bei 8,81 Euro und ging anschließend in eine Korrektur über. Anleger nutzten die überkaufte Marktphase für Gewinnmitnahmen und ließen den Kurs bis auf 7,80 Euro ... (Alexander Hirschler)

