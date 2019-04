Die Mittelschicht in den Industriestaaten schrumpft einer Studie der OECD zufolge. Ihr Anteil sei von 64 Prozent in den 1980er-Jahren auf aktuell 61 Prozent gesunken, wie die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) unter Berufung auf die am Mittwoch veröffentlichte Untersuchung in ihren 36 ...

