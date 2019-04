Mit einer neuen Gebührenordnung wollen die EZB-Bankenkontrolleure die Kosten für kleinere Geldhäuser senken. Zudem soll der Verwaltungsaufwand deutlich geringer werden.

Die EZB-Bankenkontrolleure wollen ihre Gebührenordnung ändern und stellen kleineren Geldhäusern geringere Kosten in Aussicht. Mit der geplanten Neuregelung würden die Gebühren künftig aufgrund tatsächlich entstandener Kosten berechnet und am Ende des jeweiligen Zeitraums eingesammelt, teilte die EZB am Donnerstag in Frankfurt mit. Bislang werden diese lediglich geschätzt und im entsprechenden Jahr erhoben. Die Mindestgebühren würden sich künftig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...