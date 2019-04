Heidelberger Druckmaschinen implementiert gemeinsam mit der Xianjunlong Colour Printing, einem der führenden Verpackungsproduzenten Chinas mit Sitz in Shenzhen, die weltweit erste Web-to-Pack-Plattform und vollständige digitale Produktionsstrecke für das Gestalten, Bestellen und Drucken von individuellen Faltschachteln.Die Boxuni genannte Plattform verbindet Verpackungsdesigner, Druckeinkäufer und -Produzenten und führt die umfassende Software- und technische Kompetenz von Heidelberg mit der starken Präsenz von Xianjunlong in der chinesischen Verpackungsindustrie zusammen. In seiner Position als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...