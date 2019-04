Der kanadische Dollar befindet sich gegenüber dem amerikanischen Gegenstück in der 2. Wochenhälfte in der Defensive und so steigt der USD/CAD zum neuen 3-Tageshoch in den Bereich der 1,3380. USD/CAD schaut auf Öl, Daten Das Kaufinteresse gegenüber dem Greenback führt dazu, dass das Paar in die Nähe der 1,3400 gestiegen ist, was durch die positiven ...

