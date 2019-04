=== 01:30 US/SSM-Chef Enria, Rede beim Institute of International Finance (IIF), Washington *** 05:15 CN/Handelsbilanz März *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen März, Frankfurt *** 08:00 DE/Großhandelspreise März 08:00 DE/Bundesnetzagentur, Fortsetzung der 5G-Auktion, Mainz 09:15 DE/Bundesgerichtshof (BGH), Urteil zum Verbot der kurzzeitigen Vermietung von Eigentumswohnungen durch Mehrheitsbeschluss?, Karlsruhe 10:00 DE/Covestro AG, HV, Bonn *** 11:00 EU/Industrieproduktion Februar Eurozone PROGNOSE: -0,6% gg Vm/-1,2% gg Vj zuvor: +1,4% gg Vm/-1,1% gg Vj 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 12:50 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 1Q, New York *** 13:00 US/Weltbank und IWF, Jahrestagung, Pressefrühstück mit Bundesbank-Präsident Weidmann und Bundesfinanzminister Scholz, Washington *** 14:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, gemeinsame PK nach Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Poroschenko, Berlin *** 14:00 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 1Q, San Francisco *** 14:30 US/Import- und Exportpreise März Importpreise PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan April (1. Umfrage) PROGNOSE: 98,0 zuvor: 98,4 18:30 US/Bundesfinanzminister Scholz, Rede am Peterson Institute for International Economics, Washington *** 18:45 US/Weltbank und IWF, Jahrestagung, PK zum Treffen der G20-Finanzminister und -Notenbankgouverneure, Washington *** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage April *** - US/Weltbank und IWF, Beginn Frühjahrstagung (bis 14.4.), Washington - US/Fed-Chairman Powell, Teilnahme an Fraktionssitzung der Demokraten im US-Repräsentantenhaus (seit 10.4.), Leesburg - CA/Abschluss Gipfeltreffen Kanada-EU (seit 11.4.), Montreal - EU/Ratingüberprüfungen für Deutschland (S&P), EuropäischeUnion (DBRS), Lettland (Fitch), Montenegro (Moody's), Polen (S&P), Tschechien (Moody's), Ukraine (S&P), Zypern (Fitch) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm

(END) Dow Jones Newswires

April 11, 2019 09:05 ET (13:05 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.