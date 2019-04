Zuletzt steckte die Boulevardzeitung in mehreren Skandalen. Zum Verlag AMI gehören unter anderem auch die Zeitschriften "In Touch" und "Closer".

Der berüchtigte US-Verlag American Media (AMI) will die Klatschzeitung "National Enquirer", die US-Präsident Donald Trump nahesteht sowie die Schwesterblätter "Globe" und "National Examiner" loswerden. Die Zukunftschancen der Boulevardmedien könnten am besten von einem neuen Besitzer genutzt werden, teilte Verlagschef David Pecker am Donnerstag mit. Ein baldiger Verkauf sei wahrscheinlich.

