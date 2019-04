Die Schweizer Bank Credit Suisse hat IBM mit "Outperform" und einem Kursziel von 173 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen. Die anstehende Akquisition des Cloudspezialisten Red Hat ändere die Strategie des Computerkonzerns grundlegend und sorge wieder für umsatzgetriebene Steigerungen beim Gewinn je Aktie, schrieb Analyst Matthew Cabral in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 11.04.2019 / 12:08 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0118 2019-04-11/15:59

ISIN: US4592001014