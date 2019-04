Mainz (ots) -



Ruhmsucht, Gier und Größenwahn - Europas Geschichte wurde vom Machthunger seiner Könige geprägt. Die vierteilige Doku-Reihe "War of Thrones - Krieg der Könige" schildert die dramatische und blutige Geschichte europäischer Dynastien zwischen dem 14. und dem 16. Jahrhundert - zu sehen am Dienstag, 16. April 2019, von 20.15 bis 23.15 Uhr in ZDFinfo.



Die ersten beiden Folgen sind geprägt vom Hundertjährigen Krieg, der von 1337 bis 1453 zwischen England und Frankreich tobte. Folge 1, "England gegen Frankreich (1328-1364)", zeigt, wie der Konflikt zwischen Edward III., König von England, und Philipp VI., König von Frankreich, einen der längsten Kriege aller Zeiten auslöste. Gleich im Anschluss um 21.00 Uhr geht es in Folge 2, "Der verrückte König (1392-1453)", um Liebe, Wahnsinn und Erleuchtung: Der Hundertjährige Krieg ging weiter und forderte Hunderttausende Opfer. Jeanne d'Arc, im deutschen Sprachraum als Johanna von Orléans bekannt, verhalf dem französischen Thronerben zunächst zu einem Sieg in den Auseinandersetzungen mit England. Nach einer späteren Niederlage wurde sie auf dem Scheiterhaufen verbrannt und gilt bis heute als eine Nationalheldin der Franzosen.



"Das Heiratsspiel (1461-1483)" und "Die Macht der Frauen (1515-1558)" heißen die Folgen 3 und 4 von "War of Thrones - Krieg der Könige", die ab 21.45 Uhr und 22.30 Uhr in ZDFinfo zu sehen sind. Zunächst geht es um Rosenkriege und Hochzeitsspiele: Von England bis Österreich wurden quer durch Europa Bündnisse geschmiedet und wieder verraten, Ehen eingefädelt und Rivalen eiskalt ermordet. In der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts bestieg mit Ludwig XI. ein Taktiker Frankreichs Thron, der unter anderem den Beinamen "die Spinne" erhielt. Er zog die Fäden zwischen den Machtzentren Europas und trieb ein doppeltes Spiel mit dem König von England und dem Hause Habsburg. Und auch in Folge 4 geht der Kampf um die Macht in Europa weiter: So wollten sowohl der 17-jährige Karl I. von Spanien als auch der französische König Franz I. Kaiser des Heiligen Römischen Reiches werden und schreckten dabei vor nichts zurück.



Die vierteilige Reihe "War of Thrones - Krieg der Könige" sendet ZDF erneut am Dienstag, 23. April 2019, von 15.45 bis 18.45 Uhr.



