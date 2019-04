Fraunhofer- und Max-Planck-Gesellschaften arbeiten bei dem auf vier Jahren angelegten Forschungsprojekt zusammen. Mit der Erforschung von Lithium- oder Natriumatomen in Batterieanoden wollen sie künftig Zellen mit erhöhter Energiedichte und längerer Lebensdauer ermöglichen.In dieser Woche ist das Kooperationsprojekt "Clusterbatt" gestartet. Die Abteilung Kolloidchemie des Max-Planck-Instituts werde gemeinsam mit Kollegen von Fraunhofer-Instituten in den kommenden vier Jahren an neuen Speichermöglichkeiten von Lithium- oder Natriumatomen in Batterieanoden forschen. Ziel sei es, die Grundlage für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...