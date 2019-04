Dax-Konzerne verschleiern mit obskuren Zahlen ihre Ertragslage und verschleppen nötige Abwertungen. Wie Bayer, Fresenius, Adidas und viele andere ihre Zahlen aufpolieren - und wem Anleger noch trauen können.

Werner Baumann weiß, dass Übernahmen oft nicht halten, was sie versprechen. Der Bayer-Chef hat heute in den USA mit Massenklagen krebskranker Kunden gegen den von ihm übernommenen Saatgutriesen Monsanto zu kämpfen. Er saß schon bei einem anderen folgenschweren Bayer-Deal mit am Tisch. 2014 war das. Baumann war Finanzvorstand. Bayer, damals noch unter den drei wertvollsten Unternehmen im Dax, kaufte der amerikanischen Merck deren Sparte für rezeptfreie Medikamente ab. Fußpflege von Dr. Scholl's und Coppertone-Sonnencreme gingen an Bayer - für umgerechnet 10,6 Milliarden Euro.

Viel zu viel Geld, wie Baumann in der neuen Bayer-Bilanz zeigen musste. 1,55 Milliarden Euro, rund ein Siebtel des an Merck einst überwiesenen Kaufpreises, musste Bayer auf die Sparte abschreiben. Die Geschäfte liefen nicht so wie erhofft.

Für Anleger sind solche Abwertungen ein Schock - verliert ihr Vermögen doch an Wert. Abwertungen auf übernommene Töchter haben zuletzt bei vielen Dax-Unternehmen die Kurse gedrückt. Die WirtschaftsWoche hat deshalb erneut mit der Universität St. Gallen die Abschreibungspraxis der 30 Dax-Konzerne untersucht. Zusätzlich unter die Lupe kam, wie realistisch die ausgewiesenen Gewinne die Ertragslage der Unternehmen widerspiegeln. Die Ergebnisse liefern Anlegern wertvolle Erkenntnisse dazu, wer seine Zahlen nach Kräften schönt und wer vorsichtig rechnet. Wer im Dax ist ein Blender - und wessen Zahlen dürfen Aktionäre noch trauen?

Liebhaberprämie wird Vermögen

Die Ergebnisse sind höchst relevant, denn fast alle Dax-Unternehmen haben in den vergangenen Jahren massiv zugekauft - und oft Liebhaberpreise bezahlt. Laut einer Studie der Wirtschaftskanzlei Freshfields waren die Dax-Konzerne in den Jahren 2009 bis einschließlich 2018 an 1334 Übernahmen und Zusammenschlüssen beteiligt. Dabei gaben sie 431 Milliarden Dollar aus. Lediglich um die 300 Milliarden Dollar bezahlten die Konzerne für nachprüfbare Werte wie Produktionsanlagen, Immobilien, Vertriebsorganisationen, Marken oder Patente. 131 Milliarden Dollar, im Durchschnitt 44 Prozent, legten sie als Übernahmeprämien oben drauf. Diese Prämien sind Hoffnungswerte. Entstanden bei teuren Bietergefechten - oder einfach deshalb, weil ein Vorstandschef ein Unternehmen unbedingt haben wollte. So wie ein privater Sammler, der für die ersehnte Rarität einen Liebhaberpreis zahlt. Ob er den in ferner Zukunft wieder erzielen könnte, zählt in diesem Moment nicht.

Praktisch für Unternehmen und deren Manager: Sie dürfen die gezahlten Liebhaberprämien sogar als eigenen Vermögensposten in der Bilanz ausweisen - auch dann, wenn es fraglich ist, ob diese Prämien überhaupt noch einen Cent wert sind. Mit viel gutem Willen wird bilanziell unterstellt, dass das Unternehmen den über den Wert der Produktionsanlagen und Patente hinausgehenden Preis schon einspielen wird. Dieses guten Willens wegen wird die Position im Englischen auch "Goodwill" genannt.

Aktionäre finden den Goodwill in der Bilanz entweder unter dieser Bezeichnung oder unter der Position "Geschäfts- und Firmenwerte", die synonym verwendet wird. Bei Bayer hat Baumann hier nicht nur die Liebhaberprämie für Mercks Fußpflegeprodukte und Sonnencremes bilanziert, sondern auch den hohen Aufschlag, den er bei der 63 Milliarden Dollar schweren Übernahme von Glyphosathersteller Monsanto bezahlt hat.

Früher heikel, heute Basis für Tricks

Zahlten Konzerne früher Liebhaberpreise bei Übernahmen, konnte dies schnell den Gewinn drücken - für Vorstände ein Problem. Heute darf das Management Probleme auf die lange Bank schieben.

Der Grund ist eine Änderung der Bilanzregeln: Bis ins Jahr 2004 hinein waren Vorstände gezwungen, die Liebhaberprämien regelmäßig abzuschreiben, in der Regel über 10 bis 20 Jahre. Zahlte ein Konzern also eine Milliarde Euro Goodwill, wurde dieser in der Bilanz jedes Jahr um 50 Millionen Euro abgewertet. Weil von vorneherein klar war, dass Abschreibungen auf den Goodwill Pflicht sind und den Gewinn mindern würden, überlegten sich Manager Übernahmen lieber zweimal.

Anleger konnten damals darauf vertrauen, dass aus dem Wackelposten Goodwill sukzessive die Luft entweichen würde. Seit 2005 jedoch dürfen Manager - überwacht von den von ihnen bezahlten Wirtschaftsprüfern - den Goodwill selbst bewerten. Erst wenn sie abwerten wollen, kommt es auch dazu. Das schafft falsche Anreize: "Den Vorständen die Bewertung praktisch selbst in die Hand zu geben war ein großer Fehler", sagt Peter Leibfried, Inhaber des Lehrstuhls für Wirtschaftsprüfung und Rechnungslegung an der Universität St. Gallen, "seither gehen die Abschreibungen stark zurück oder sie werden gleich ganz unterlassen."

Schöngerechnete Gewinne

So wie bei Bayer. Der Konzern schrieb auf seine Megaübernahmen, neben dem Kauf der Merck-Sparte zählt auch etwa der spektakuläre Kauf des Dax-Konkurrenten Schering dazu, nach 2005 plötzlich gar nichts mehr ab. Was neutrale Beobachter verwundert. Denn Bayer wird schon fast traditionell verklagt, so in der Pharmasparte, wo erst im März ein mehrere Hundert Millionen Dollar schwerer Vergleich mit Klägern gegen das Blutgerinnungsmittel Xarelto geschlossen wurde. Und die Geschäfte mit den teuer eingekauften Konsummedikamenten laufen nicht erst seit Monaten, sondern schon seit einigen Jahren mehr schlecht als recht. Bayer aber ignorierte dies in seiner Bilanz in der wesentlichen Position Firmenwerte geflissentlich. Die Abwertungen auf einst gezahlte Übernahmeprämien in 13 Geschäftsjahren bis 2017 einschließlich: null Euro. Anleger allerdings signalisieren, dass sie Baumanns Deals misstrauen: Seit 2015 hat der Kurs knapp 60 Prozent verloren.

Die nun in der 2018er-Bilanz vorgenommene Abschreibung auf den Goodwill der Konsumgesundheitssparte führt Bayer-Finanzvorstand Wolfgang Nickl auf "verschiedene Herausforderungen" zurück: Die "Intensivierung des Wettbewerbs, die notwendige Transformation des Geschäfts, regulatorische Themen sowie gestiegene Kapitalkosten" hätten Bayer nun doch zu der Milliardenabwertung veranlasst.

Auch nach der ersten Abschreibung seit 14 Jahren hat Bayer aber immer noch enorme 38 Milliarden Euro Goodwill als Vermögensposten in der Bilanz, davon allein knapp 24,5 Milliarden aus der Monsanto-Übernahme. Im Dax ist das Rekord. Immerhin hätten Anleger bei Bayer, selbst wenn der gesamte Goodwill auf einen Schlag wertlos würde, nicht alles verloren. Bei einigen Konzernen im Dax würde die Abwertung des Goodwill auf null das komplette Eigenkapital auffressen.

Neben den Goodwill-Abschreibungen sagt noch ein zweiter Punk viel über die Bilanzqualität von Unternehmen aus: die ausgewiesenen Gewinne. Weil die internationalen Regeln hier kein Schema vorschreiben, hantieren zahlreiche Unternehmen mit bereinigten Gewinnen. Wenn bestimmte Kosten herausgerechnet wurden, fallen sie höher aus als herkömmliche Gewinne. Liegen die bereinigten Gewinne regelmäßig deutlich über den echten Nettogewinnen, ist das ein Warnzeichen. Bei Bayer etwa betrug der tatsächliche Nettogewinn je Aktie 2018 rund 1,80 Euro. Bayer aber bereinigte den Gewinn um diverse Positionen, sodass er am Ende bei 5,94 Euro je Aktie stand. Mit dieser Bereinigung ziele Bayer "auf eine Vergleichbarkeit im Zeitablauf. Sie erfolgt über die Jahre stetig und transparent - sowohl bei positiven als auch bei negativen Sondereinflüssen", verteidigt Bayer-Finanzvorstand Nickl. Fakt ist aber, dass bei Bayer die Bereinigungen in den vergangenen fünf Jahren vier Mal zu deutlich höheren Gewinnen führten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...