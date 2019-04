Konzentration auf Produktinnovation und datenwissenschaftsbasierte Produktfähigkeiten für Unternehmen zur Optimierung von Kundenerlebnissen nach Bedarf



San Francisco (ots/PRNewswire) - CleverTap, eine Plattform für das Customer-Lifecycle-Management, gab heute eine Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 26 Millionen US-Dollar bekannt - angeführt von Sequoia India mit Beteiligung des neuen Investors Tiger Global Management und des bestehenden Investors Accel. Die Mittel werden dazu verwendet, CleverTaps datenwissenschaftsbasierte Produktkapazitäten und -skaleneffekte zu forcieren, um die schnell wachsende Nachfrage nach dessen Plattform für das Customer-Lifecycle-Management zu decken. Die neue Finanzierung erhöht den Wert des Unternehmens auf mehr als 150 Millionen US-Dollar.



Die Plattform von CleverTap ermöglicht es Unternehmen, Millionen deren Kunden Omnichannel-Erlebnisse in Echtzeit zu bieten. Mit der proprietären auf "Big Data" und künstliche Intelligenz gestützten Engine von CleverTap können Unternehmen Milliarden von Benutzeraktionen analysieren und Marketing- und Wachstumsteams in jeder Phase der Customer Journey einen unmittelbaren Kundenkontext bieten. CleverTaps Erlöse sind seit 2015 im Vorjahresvergleich um 250 Prozent gestiegen; es hat für seine Kunden über 2 Milliarden US-Dollar an inkrementellen Erlösen generiert.



"Sequoia India freut sich sehr, diese Finanzierungsrunde bei einem der am schnellsten wachsenden SaaS-Startups anführen zu können", so Mohit Bhatnagar, Managing Director bei Sequoia Capital India Advisors. "Wenn Sie Produktmanager sind und nicht wissen, was CleverTap macht, verpassen Sie möglicherweise die Beförderung, auf die Sie aus sind."



"Marketing-Technologie wandelt sich gerade sehr schnell, und wir glauben, dass CleverTap gut positioniert ist, Verbraucherunternehmen zu unterstützen, wesentlich höhere Customer-Lifetime-Werte zu erzielen", so Scott Shleifer, Partner bei Tiger Global.



"CleverTap erfüllt die Wachstums- und Aufbewahrungsanforderungen einiger der am schnellsten wachsenden Verbraucheranwendungen wie GO-JEK, Fandango, Hotstar und Zilingo. Basierend auf der nächsten Generation datenwissenschaftlich unterstützter Fähigkeiten versetzt CleverTap Unternehmen in die Lage, ihre Marketingentscheidungen zu automatisieren - was zu besseren Geschäftsergebnissen führt. Wir freuen uns, unsere Expertise in CleverTap einzubringen, um es bei diesem Ziel zu unterstützen", so Prashanth Prakash, Partner bei Accel.



"Wir entwickeln CleverTap langfristig. Das Hinzukommen von Tiger Global zu den bestehenden Investoren CleverTaps - Sequoia India, Accel und Recruit Holdings - ist eine enorme Bestätigung unserer Innovation und unseres Erfolgs. Im Kern glauben wir, dass jedes Unternehmen von den Investitionen profitieren wird, die wir weiterhin in unsere Plattform tätigen", so Sunil Thomas, CEO und Mitbegründer von CleverTap.



CleverTap hat kürzlich seine APAC-Zentrale in Singapur eröffnet und hat seine Präsenz in Nord-, Mittel- und Südamerika sowie Europa ausgebaut, um schnell wachsende Marken bedienen zu können.



Informationen zu CleverTap



CleverTap ist eine Plattform für das Customer-Lifecycle-Management, die Marken unterstützt, begeisternde Kundenerlebnisse nach Bedarf zu bieten. Über 8.000 Unternehmen weltweit, darunter Vodafone, Star, Sony, Domino's Pizza, GO-JEK, Cleartrip und BookMyShow, vertrauen auf CleverTap, um personalisierte Erlebnisse bieten und die Wirkung von Omnichannel-Marketingmaßnahmen über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg verbessern zu können. CleverTap wird von führenden Risikokapitalgesellschaften wie Sequoia India, Tiger Global Management, Accel und Recruit Holdings unterstützt und ist von San Francisco, London, Singapur, Mumbai und Bengaluru aus tätig. Um weitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie bitte die Website clevertap.com oder folgen dem Unternehmen auf LinkedIn und Twitter.



