Deerfield, Illinois (ots/PRNewswire) - Die Pregis LLC kündigt eine Restrukturierung ihrer europäischen Geschäftstätigkeiten an, um eine Plattform für zukünftiges Wachstum zu schaffen.



Die erst kürzlich übernommene europäische FP International werden mit dem Unternehmenszweig Pregis Ltd. zusammengeführt. Das letztgenannte Unternehmen ist auch unter dem früheren Namen Easypack bekannt. Es bietet ein breites Portfolio an On-Demand-Papierverpackungssystemen an, während FP International ein vollständiges Angebot an On-Demand-Luftpolstersystemen bereithält. Die bekannte Loose-Fill-Marke Flo-Pak® gehört bereits seit der Gründung von FP vor mehr als 50 Jahren zu dem Unternehmen, das zu einem führenden Anbieter in der Branche aufgestiegen ist. Die nun zusammengeführten Unternehmen werden jetzt unter dem gemeinsamen Namen Pregis auf dem Markt auftreten.



"Durch die Kombination der Luft- und Papierpolstersysteme werden wir eine neue europäische Unternehmenseinheit schaffen, mit der wir die besten On-Demand-Schutzverpackungslösungen nicht nur für den Versand anbieten können, die eine hohe Bandbreite an Kundenbedürfnissen abdecken", sagt Kevin Baudhuin, President und CEO von Pregis. "Diese Investition wird uns auf globale Füße stellen, wodurch wir unseren europäischen und multinationalen Kunden ein einheitliches Angebotserlebnis bieten können."



Für die Unterstützung der Umstrukturierung wurde Conré Oostrom von Pregis zum Managing Director der vereinigten europäischen Businessbereiche ernannt. Herr Oostrom kann auf eine über 20-jährige Erfahrung als CEO bzw. Managing Director für gleich mehrere Unternehmen zurückblicken, wie etwa Scholle IPN, dem weltweit bekannten Hersteller von Bag-in-Box-Verpackungen.



Die Standorte werden unter dem Namen "Pregis Specialist Centres" zusammengefasst und umfassen Werke in Stevenage (England) (Papierpolster und Ausrüstungen), Heerlen (Niederlande) (Folien- und Schaumstoffsysteme) und in Herbrechtingen (Deutschland) (Schaumstoffsysteme). Die Kunden von Pregis werden darüber hinaus von zwei zusätzlichen Warenlagern in Frankreich und Deutschland beliefert.



Das Unternehmen investiert außerdem in neue Produktentwicklungen und in die Infrastruktur, um das weitere anhaltende Wachstum in den Key-User-Segmenten wie etwa E-Commerce, der Automobilindustrie und weiteren Fertigungsbranchen zu unterstützen. Dabei kommen neue Papieralternativen (Großbritannien) und ein neuer Extruder für Loose Fill-Materialien (Niederlande) auf Stärkebasis zum Einsatz.



Pregis hat Easypack im Jahre 2016 übernommen, gefolgt von FP International im Jahr 2018. Das Unternehmen beschäftigt ein weltweites Team von ca. 2100 Mitarbeitern, hiervon arbeiten 225 mitarbeiter in der EU.



Informationen zu Pregis



Pregis LLC ist ein kundenorientierter Lösungsanbieter von innovativen Schutzverpackungsmaterialien, Gerätesystemen und Oberflächenschutzprodukten. Als materialneutrales Unternehmen entwickelt das Unternehmen in enger Zusammenarbeit mit seinen Kunden passgenaue Lösungen für alle geschäftlichen Herausforderungen. Pregis ist auf einer Vielzahl an Einzelhandels- und Industriemärkten vertreten, u. a. in der Lebensmittelbranche und Pharmaindustrie, im Gesundheitswesen, in der Medizintechnik und Landwirtschaft, im E-Commerce und Einzelhandel, in der Automobil-, Bau-, Transport-, Möbel- und Elektronikbranche sowie in der Verteidigungs-, Luft- und Raumfahrtindustrie. Für weitere Informationen siehe: www.pregis.com.



