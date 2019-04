Berlin / Saarbrücken. (ots) - Der Vorsitzende des Europaausschusses im Bundestag, Gunther Krichbaum (CDU), hofft, dass Großbritannien die erneute Verlängerungsfrist für einen geordneten Brexit nutzt. "Jetzt gibt es eine Chance, einen für alle Seiten tragfähigen Kompromiss im Unterhaus zu finden", sagte Krichbaum der "Saarbrücker Zeitung" (Freitagausgabe) und verwies darauf, dass Regierung und Opposition in London aufeinander zugegangen seien. "Das ist ein echter Paradigmenwechsel. Diesen Schritt hätten wir uns deutlich früher gewünscht." Es liege im Interesse aller, einen harten Brexit zu vermeiden. "Er hätte für die Bürger in Großbritannien, aber auch in der EU selbst, verheerende Konsequenzen." Mögliche Forderungen nach Nachverhandlungen bezeichnete Krichbaum als "Illusion". Der Europäische Rat habe am Donnerstag ausdrücklich klargestellt, dass es keine Neuverhandlungen geben werde. Zur neuen Frist sagte Krichbaum, diese sei nicht zufällig gewählt. "Bis zum 31. Oktober gibt es wahrscheinlich noch keine neue EU-Kommission, so dass bis dahin keine wichtigen Entscheidungen im Europäischen Parlament fallen." Mit dem Austritt entfielen die britischen Mandate dann.



