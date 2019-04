FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienindizes notieren am Donnerstagnachmittag weiter leicht im Plus. Von der Verschiebung des Brexit-Termins gehen - zumindest in der Breite - kaum Impulse aus. Die Einigung zwischen Brüssel und London auf eine Verlängerung des Brexit-Austrittsdatums auf Ende Oktober 2019 ist zwar grundsätzlich positiv zu werten, entspreche allerdings den Markterwartungen. Ohne Einigung wäre Großbritannien am 12. April ungeregelt aus der EU ausgeschieden. Positive Signale gab es im Tagesverlauf von den Handelsgesprächen zwischen den USA und China. Der DAX notiert mit 11.942 Punkten 0,3 Prozent höher, der Euro-Stoxx-50 legt um 0,4 Prozent auf 3.438 Punkte zu.

Börsianer setzen nun auf die Berichtssaison als nächsten Impulsgeber. Während aus Europa die ersten Umsatzzahlen veröffentlicht werden, legen am Freitag an der Wall Street die US-Banken JP Morgan und Wells Fargo ihre Quartalsergebnisse vor.

Fluglinienaktien mit Brexit-Schub

Die Aktien der Fluggesellschaften gehören zu den großen Gewinnern. Die Anleger reagieren erleichtert auf die Verschiebung des Brexit, vor allem aber die endgültige Abwendung eines harten Brexit am 12. April. Für Fluggesellschaften wäre ein ungeregelter Austritt negativ gewesen, weil ihr Geschäft davon mutmaßlich stark beeinträchtigt worden wäre wegen dann unter anderem in Frage stehender Flugrechte. Easyjet steigen um 7,3 Prozent, International Consolidation um 4,8 Prozent und Ryanair um 4,7 Prozent. Lufthansa ziehen um 2,7 Prozent an. Der Stoxx-Subindex Reise und Freizeit gehört mit einem Aufschlag von 1,2 Prozent zu den Gewinnern.

Positiv wirkt hier auch, dass JetBlue seine geplanten Transatlantikrouten später als bislang geplant aufnehmen wird. Der US-Flieger will Flüge über den großen Teich nun erst 2021 anbieten. Damit müssten sich die Anbieter von Nordatlantikflügen erst einmal keine Gedanken über neue Konkurrenz machen, so die Analysten von Goodbody.

Umsatz bei Luxusgüterkonzern LVMH überzeugt

Der Luxusgüterkonzern LVMH hat mit guten Umsätzen ein Ausrufezeichen für die gesamte Branche gesetzt. Der Kurs steigt um 4,3 Prozent. Kering ziehen um 2,1 Prozent, Christian Dior um 3,2 und Richemont um 1,4 Prozent an. LVMH erwirtschaftete im ersten Quartal Erlöse von 12,54 Milliarden Euro und blieb damit über der Schätzung von 12,23 Milliarden Euro. Auch das organische Wachstum fiel besser als erwartet aus. Zudem blickt LVMH trotz der geopolitischen Risiken zuversichtlich in das neue Jahr.

National Grid hat im abgelaufenen Geschäftsjahr mit dem bereinigten Ergebnis die eigene Prognose erfüllt. Der Kurs des britischen Betreibers von Strom- und Gasnetzen verliert 1,0 Prozent.

Sodexo gewinnen 3,3 Prozent. Das organische Umsatzwachstum des Kantinenbetreibers lag in den ersten sechs Monaten bei 3,1 Prozent. Damit wurde die Erwartung von 2,6 Prozent klar geschlagen.

ASML geben um 1 Prozent nach. Wie eine niederländische Zeitung berichtet, soll das Unternehmen Opfer von chinesischen Spionage-Tätigkeiten gewesen sein. Der Schaden werde auf Hunderte von Millionen Euro geschätzt.

Hella und Gerresheimer von Zahlen kaum bewegt

Weitgehend im Rahmen der Erwartungen ist der Zwischenbericht von Hella ausgefallen. Die operative Marke lag in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahrs leicht unter dem Niveau des gleichen Zeitraums des vorangegangenen Geschäftsjahrs, der Umsatz etwas darüber. Den Ausblick hat Hella bekräftigt.

Bei Gerresheimer entsprechen die Umsatz- und Gewinnkennziffern den Prognosen. Hauck & Aufhäuser (H&A) bezeichnet das bereinigte Umsatzwachstum als verhalten. Berenberg spricht von "keinem schlechten Start ins Jahr" bei Gerresheimer. Hella notieren kaum verändert, Gerresheimer legen um 1 Prozent zu.

In der dritten deutschen Reihe schnellen 2G Energy um gut 7 Prozent nach oben auf ein Fünfjahreshoch. Der Spezialist für Kraft-Wärme-Kopplungen hat den operativen Gewinn 2018 um fast zwei Drittel und damit überproportional zum Umsatz gesteigert.

Bei den Umstufungen stehen Aurubis im Blick. Goldman Sachs hat laut Händlern den MDAX-Wert auf die Verkaufsliste gesetzt. Der Kurs verliert 4,1 Prozent.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.438,10 0,39 13,45 14,55 Stoxx-50 3.159,06 -0,12 -3,94 14,46 DAX 11.942,26 0,31 36,35 13,10 MDAX 25.255,66 0,36 89,82 16,99 TecDAX 2.739,38 -0,09 -2,35 11,80 SDAX 11.367,57 0,55 62,57 19,54 FTSE 7.416,04 -0,08 -5,87 10,31 CAC 5.491,41 0,76 41,53 16,08 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,01 0,01 -0,25 US-Zehnjahresrendite 2,50 0,03 -0,18 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:20 Mi, 17:05 % YTD EUR/USD 1,1272 -0,03% 1,1279 1,1251 -1,7% EUR/JPY 125,56 +0,38% 125,32 124,84 -0,1% EUR/CHF 1,1298 -0,05% 1,1305 1,1280 +0,4% EUR/GBP 0,8615 -0,03% 0,8623 0,8599 -4,3% USD/JPY 111,39 +0,41% 111,10 110,95 +1,6% GBP/USD 1,3082 -0,02% 1,3082 1,3084 +2,5% Bitcoin BTC/USD 5.034,19 -4,88% 5.205,26 5.266,79 +35,4% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,14 64,61 -0,7% -0,47 +37,9% Brent/ICE 71,36 71,73 -0,5% -0,37 +29,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.298,96 1.308,05 -0,7% -9,09 +1,3% Silber (Spot) 15,10 15,22 -0,8% -0,12 -2,6% Platin (Spot) 905,33 902,50 +0,3% +2,83 +13,7% Kupfer-Future 2,91 2,93 -0,5% -0,02 +10,3% ===

