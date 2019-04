Für die Bildung von Voids können unterschiedliche Faktoren verantwortlich sein und Röntgen ist die einzige zerstörungsfreie Methode, um diese kleineren und größeren Einschlüsse in Lötstellen exakt zu lokalisieren. Lotpasten unterscheiden sich je nach Zusammensetzung in ihrem Verhalten, welches zusätzlich auch von den Materialien abhängt, mit denen sie im Fertigungsprozess fest verbunden werden. Schadstoffe etwa, die auf der Leiterplatte nach einer Reinigung zurückgeblieben sind, gelten als eine der Ursachen für Voids. Wird Lotpaste zu lange gelagert, kann das unter Umständen ebenfalls zu entsprechenden Qualitätsverlusten führen. Als weitere Einflussgröße kommen die spezifischen Parameter hinzu, die im Rahmen der Fertigung am Reflow-Ofen gewählt werden. Wenn in der Lötstelle eingeschlossenes Flussmittel zu wenig Zeit hat, um während des Lötprozesses nach außen zu entweichen, können sich solche Einschlüsse bilden. Als Handlungshilfe zur Prozessoptimierung dienen Richtlinien des Elektronik-Fachverbands IPC: Anforderungen an gelötete elektrische und elektronische Baugruppen sind in der IPC J-STD-001 und Abnahmekriterien für elektronische Baugruppen in der IPC-A-610 beschrieben. Speziell für BGAs findet man in der IPC-7095D hilfreiche Informationen zu Voids und zur Void-Vermessung.

Erfahrungsgrenzwerte

Eine Standardeinstellung in der Inspektionssoftware von Viscom für BGA-Lötstellen ist, dass die Summe der Fläche aller Voids nicht 25 Prozent der Lötfläche überschreiten darf. "Dieser voreingestellte Grenzwert beruht auf langjähriger Erfahrung bei Viscom, ist aber selbstverständlich je nach spezifischer Prüfaufgabe in der Fertigung individuell veränderbar", erläutert Axel Klapproth, Leiter Applikation Geschäftsbereich Serienprodukte von Viscom. 3D-Inline-Röntgen ermöglicht die Gewinnung von horizontalen und vertikalen Schichten des Prüfobjekts, was im Bereich der Vermessung von Voids neue Möglichkeiten eröffnet. Interessant werden die Abstände vom Substrat oder vom Bauteil. Zum BGA ist in der IPC-7095D unter anderem nachzulesen, dass die Lage der Hohlräume in der Lötstelle ein weitaus kritischeres Thema sein kann als ihre Größe und Anzahl. Kleine Lücken an der Grenze der Lötstelle zur Kontaktfläche können demnach entscheidenden Einfluss auf die Bruchstelle haben, sobald ein Riss erstmal beginnt. Im Rahmen einer Prozessqualifizierung lassen sich mit Hilfe der Void-Messergebnisse verschiedene Lotpasten, Reflow-Einstellungen oder auch diverse Oberflächen so lange testen und statistisch untermauern, bis festgelegte Ziele erreicht werden. Modernste Software ermöglicht es dabei, einzelne Voids zu vermessen und den gesamten prozentualen Void-Anteil zu berechnen sowie Ergebnisse übergreifend auszuwerten. .

3D-AXI am Beispiel von LEDs

Um festgelegte Grenzwerte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...