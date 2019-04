ROUNDUP: EU lässt Briten länger bleiben - Brexit-Streit in London geht weiter

BRÜSSEL/LONDON - Nach der Einigung des EU-Sondergipfels auf eine gut sechsmonatige Brexit-Verschiebung geht der politische Streit um den EU-Austritt Großbritanniens unverändert heftig weiter. Die britische Premierministerin Theresa May sagte am Donnerstag im Parlament in London weitere Gespräche mit der Opposition zu. Doch Labour-Chef Jeremy Corbyn zeigte sich wenig kompromissbereit.

ROUNDUP: Inflation auf niedrigstem Stand seit knapp einem Jahr

WIESBADEN - Trotz eines deutlichen Anstiegs der Energiepreise hat sich die Inflation in Deutschland im März abgeschwächt. Die Verbraucherpreise stiegen um 1,3 Prozent gemessen am Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Es war der niedrigste Stand seit April 2018 mit damals ebenfalls 1,3 Prozent. Im Februar hatte die Teuerungsrate noch bei 1,5 Prozent gelegen, im Januar waren es 1,4 Prozent. Die Behörde bestätigte damit vorläufige Ergebnisse.

USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf tiefstem Stand seit fast 50 Jahren

WASHINGTON - In den USA ist die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe erstmals seit knapp 50 Jahren unter die Marke von 200 000 gefallen. In der vergangenen Woche sei die Zahl der Anträge um 8000 auf 196 000 gesunken, teilte das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mit. Dies ist der niedrigste Stand seit Oktober 1969. Volkswirte hatten im Schnitt mit 210 000 Anträgen gerechnet.

Möglicher Fed-Kandidat Moore: 'Wachstum erzeugt keine Inflation'

FRANKFURT - Stephen Moore, ehemaliger Journalist und vielleicht bald Mitglied im mächtigen Direktorium der US-Notenbank Fed, zweifelt an einer grundlegenden Annahme der Volkswirtschaftslehre - dem Zusammenhang zwischen Wirtschaftswachstum und Inflation. "Wachstum erzeugt keine Inflation", sagte Moore am Donnerstag im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Bloomberg. "Wenn man mehr Waren und Dienstleistungen produziert, fallen die Preise."

WTO macht Weg für Antrag auf EU-Vergeltungszölle gegen USA frei

GENF - Die Europäische Union ist geplanten Vergeltungszöllen gegen die USA wegen illegaler Subventionen für den Flugzeughersteller Boeing einen Schritt näher. Am Donnerstag nahm der Streitschlichtungsausschuss der Welthandelsorganisation (WTO) in Genf das Ende März gefällte abschließende Urteil in diesem Fall formell an, wie ein Sprecher mitteilte. Damit ist der Weg für die EU frei, über einen WTO-Schlichter Vergeltungsmaßnahmen zu beantragen. Der Schlichter legt die Höhe fest.

EZB: Experten erwarten weniger Wachstum und Inflation

FRANKFURT - In der Eurozone ist Experten zufolge mit einem schwächeren Wirtschaftswachstum und einer geringeren Inflation zu rechnen. Das geht aus einer am Donnerstag veröffentlichten Umfrage der Europäischen Zentralbank (EZB) hervor. Die befragten Fachleute erwarten für dieses Jahr ein Wachstum von 1,2 Prozent, gefolgt von 1,4 Prozent im kommenden Jahr. Die Erwartungen für dieses Jahr liegen 0,3 Prozentpunkte tiefer als vor drei Monaten, die Erwartung für 2020 fiel um 0,1 Punkte niedriger aus. Für 2021 wird ein Wirtschaftswachstum von unverändert 1,4 Prozent erwartet.

USA: Erzeugerpreise steigen etwas stärker

WASHINGTON - In den USA hat sich der Preisauftrieb auf Ebene der Produzenten im März leicht verstärkt. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stiegen die Erzeugerpreise um 2,2 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Im Februar hatte die Rate noch 1,9 Prozent betragen. Analysten hatten im Schnitt mit einem unveränderten Wert gerechnet.

Frankreich: Inflationsrate sinkt auf tiefsten Wert seit mehr als einem Jahr

PARIS - In Frankreich hat sich der Preisauftrieb im März abgeschwächt. Die nach europäischen Standards berechnete Jahresinflationsrate (HVPI) sei von 1,6 Prozent im Vormonat auf 1,3 Prozent gesunken, teilte das Statistikamt Insee am Donnerstag in Paris laut einer zweiten Schätzung mit. Dies ist der niedrigste Wert seit Februar 2018. Der Wert der Erstschätzung wurde bestätigt.

Kreise: Aufseher in EZB sehen mögliche Fusion Deutscher mit Commerzbank kritisch

BRÜSSEL/FRANKFURT - Eine mögliche Fusion zwischen Deutscher Bank und Commerzbank bekommt offenbar immer mehr Gegenwind. Ein Zusammengehen der beiden größten deutschen privaten Banken ziehe Zweifel hochrangiger Aufseher der Europäischen Zentralbank (EZB) auf sich, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen.

Arbeitslosigkeit in Griechenland bleibt hoch

ATHEN - Die Arbeitslosigkeit in Griechenland geht schrittweise zurück sie ist, aber noch eine der höchsten in der EU. Sie betrug im Januar 2019 18,5 Prozent. Im gleichen Monat des Vorjahres waren 20,6 Prozent der Griechen ohne Job. Dies teilte das griechische Statistikamt (Elstat) am Donnerstag mit. Ihren Höhepunkt hatte die Arbeitslosigkeit mit 27,9 Prozent im Juli 2013 erreicht. 2010 richtete Griechenland wegen der Finanzkrise und einer unmittelbar bevorstehenden Pleite einen Hilferuf an die Partner im Euroland.

ROUNDUP: Frühjahrstagung von IWF und Weltbank startet in Washington

WASHINGTON - Der Motor der Weltwirtschaft stottert und die politischen Einflüsse auf den Märkten lassen zu Wünschen übrig: Der Internationale Währungsfonds (IWF) in Washington ist zu Beginn seiner Frühjahrstagung in Washington nicht zufrieden mit der weltweiten Situation auf den Märkten und in den Haushalten von Staaten und Unternehmen. Schon in der vergangenen Woche hatte IWF-Chefin Christine Lagarde gewarnt: "Die Weltwirtschaft kommt an einen heiklen Punkt."

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/elm

AXC0261 2019-04-11/17:05