Wie fühlt es sich an, zu den Siegern und damit auch Innovationstreibern der Elektronikfertigungsbranche zu gehören? Zahlreiche Aussteller der Weltleitmesse productronica 2017 haben knapp 60 Innovationen ins Rennen geschickt, um sich um den ersten unabhängigen Preis der Elektronikfertigung - den productronica innovation award - verdient zu machen. Besetzt wurden und werden auch dieses Jahr wieder sechs Kategorien, die sich an der Clusterung der Messe productronica orientiert, mit einer Besonderheit: im Cluster SMT gibt es die zusätzliche Kategorie "Inspection & Quality".

Fortschrittliche Unternehmen im Fokus

Der "productronica innovation award" will fortschrittliche Unternehmen mit einer Auszeichnung ehren, die mit ihren Ideen und Innovationskraft dazu beitragen können, die Elektronikfertigung technologisch voranzutreiben. Denn bekanntlich steht Fortschritt für die vielen kleinen Verbesserungen, die das eigene Produkt, aber auch das eigene Unternehmen im Wettbewerb kontinuierlich Schritt für Schritt nach vorne bringen. Als Weltleitmesse will sich die productronica jedoch nicht nur auf die hiesigen Entrepreneure konzentrieren, sondern auch auf die Innovationen aus dem internationalen Ausland aufmerksam machen - und damit alle Aussteller ansprechen, die sich vom 12. bis 15. November 2019 in den jeweiligen Clustern ein Stelldichein geben werden. Die Cluster sind:

PCB & EMS Cluster

Leiterplatten und Schaltungsträger-Fertigung

Electronic Manufacturing Services (EMS)

SMT Cluster

Bestückungstechnologie

Löttechnik und Fügetechnik für Leiterplatten

Product Finishing

Produktionssubsysteme

Produktionslogistik und Materialflusstechnik

Semiconductor Cluster

Halbleiter-Fertigung

Fertigung von Displays, LEDs und diskreten Bauelementen

Photovoltaik-Fertigung

Micronano-production

Reinraumtechnik

Materialbearbeitung

Cables, Coils & Hybrids Cluster

Fertigungstechnologien für Kabel und Steckverbinder

Wickelgüter-Fertigung ...

