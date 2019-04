Generalversammlung der Kardex AG genehmigt alle Anträge des Verwaltungsrats EQS Group-Ad-hoc: Kardex AG / Schlagwort(e): Generalversammlung Generalversammlung der Kardex AG genehmigt alle Anträge des Verwaltungsrats 11.04.2019 / 17:54 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Medienmitteilung Zürich, 11.04.2019 Generalversammlung der Kardex AG genehmigt alle Anträge des Verwaltungsrats Heute fand in Zürich die 41. ordentliche Generalversammlung der Kardex AG in Zürich statt. An der Generalversammlung nahmen 53 Aktionäre teil. Insgesamt waren 72.9% des Aktienkapitals vertreten. Sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats an die Generalversammlung wurde zugestimmt. Die beantragte Dividende von CHF 4.00 pro Aktie wurde von den Aktionären angenommen. Die Ausschüttung wird am 17. April 2019 erfolgen. Alle zur Wiederwahl vorgeschlagenen Verwaltungsräte wurden für ein weiteres Amtsjahr bestätigt. Herr Philipp Buhofer wurde als Verwaltungsratspräsident wiedergewählt. Die 42. ordentliche Generalversammlung der Kardex AG findet am 14. April 2020 in Zürich statt. Kontakt Edwin van der Geest, Investor Relations Tel. +41 44 419 44 79 / Mobile +41 79 330 55 22 investor-relations@kardex.com www.kardex.com Agenda 30. Juli 2019 Publikation Halbjahresbericht 2019 Telefonkonferenz für Medien und Analysten 05. März 2020 Publikation Geschäftsbericht 2019 Telefonkonferenz für Medien und Analysten 14. April 2020 Generalversammlung 2020 SIX ConventionPoint, Zürich, Schweiz 30. Juli 2020 Publikation Halbjahresbericht 2020 Telefonkonferenz für Medien und Analysten Kardex Gruppe - Unternehmensprofil Die Kardex Gruppe ist ein weltweit agierender Industrie-Partner für Intralogistik-Lösungen und ein führender Anbieter von automatisierten Lagerlösungen und Materialflusssystemen. Die Gruppe besteht aus zwei unternehmerisch geführten Divisionen, Kardex Remstar und Kardex Mlog. Kardex Remstar entwickelt, produziert und unterhält dynamische Lager- und Bereitstellungssysteme und Kardex Mlog integrierte Materialflusssysteme und automatische Hochregallager. Die beiden Divisionen sind für ihre Kunden ein Partner über den ganzen Lebenszyklus eines Produkts oder einer Lösung. Dies beginnt bei der Erfassung der Kundenbedürfnisse und führt über die Planung, Realisierung und Implementierung kundenspezifischer Systeme bis hin zur Sicherstellung einer hohen Verfügbarkeit und niedriger Lebensdauer-Kosten durch ein kundenorientiertes Life-Cycle-Management. Rund 1 800 Mitarbeitende sind weltweit in über 30 Ländern für die Gesellschaften der Kardex Gruppe aktiv. Disclaimer Diese Medienmitteilung enthält «zukunftsgerichtete Aussagen». Solche zukunftsgerichteten Aussagen können Ausführungen über unsere finanzielle Lage, Ertragslage und Geschäftsergebnisse sowie gewisse strategische Pläne und Ziele enthalten. Da diese zukunftsgerichteten Aussagen Risiken und Unsicherheiten unterliegen, können sich tatsächliche zukünftige Resultate wesentlich von den in den Ausführungen formulierten und implizierten Resultaten unterscheiden. Viele dieser Risiken und Unsicherheiten hängen von Umständen ab, die nicht von Kardex kontrolliert oder genau eingeschätzt werden können, wie zukünftige Marktbedingungen, Kursschwankungen, das Verhalten anderer Marktteilnehmer, das Handeln von Regulierungsbehörden und andere Risikofaktoren, die in früheren und zukünftigen Publikationen und Berichten von Kardex einzeln aufgeführt sind sowie in früheren und zukünftigen Publikationen, Pressemitteilungen, Berichten und anderen auf der Website der Kardex Gruppe veröffentlichten Informationen enthalten sind. Die Leser seien gewarnt, kein übermässiges Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen zu legen, welche gegebenenfalls nur an diesem Datum gelten. Kardex lehnt jegliches Bestreben und jegliche Pflicht ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren und zu überarbeiten, weder infolge von neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen noch Sonstigem. Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=PODULMPJGR Dokumenttitel: Kardex_GV_11.4.2019