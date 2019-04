Investition zur Förderung der KI-basierten, globalen Expansion der Versicherungsgesellschaft erhöht bisherige Gesamtfinanzierung auf 480 Millionen US-Dollar

Lemonade, ein Versicherer, der künstliche Intelligenz und Verhaltensökonomie für seine Geschäftsprozesse nutzt, gab heute die Unterzeichnung einer Vereinbarung über eine Serie-D-Finanzierungsrunde in Höhe von 300 Millionen US-Dollar bekannt, die von der SoftBank Group ("SoftBank") unter Beteiligung von Allianz, General Catalyst, GV (vormals "Google Ventures"), OurCrowd und Thrive Capital geleitet wird. Lemonade plant, die Mittel zur Beschleunigung seiner Expansion im Jahr 2019 in den USA und Europa sowie für die Erschließung neuer Produktlinien zu verwenden.

Lemonade wurde von den Technologieveteranen Daniel Schreiber und Shai Wininger gegründet. Das Technologieunternehmen ist als Schaden- und Unfall-Komplettversicherer zugelassen. Ende 2016 begann das Unternehmen, Hausrats- und Wohngebäudeversicherungen in New York anzubieten und ist jetzt für den größten Teil der US-amerikanischen Bevölkerung verfügbar. Lemonade hat inzwischen Platz 1 der Wohngebäudeversicherer im Land erreicht.

Neben der Digitalisierung des gesamten Versicherungsprozesses reduziert Lemonade Kosten und Bürokratie durch Spenden. Im Gegensatz zu einem herkömmlichen Versicherungsmodell verlangt Lemonade einen Pauschalbetrag und spendet einen Teil der nicht in Anspruch genommenen Prämien an gemeinnützige Organisationen im Rahmen des alljährlich durchgeführten "Giveback".

"In weniger als drei Jahren hat es Lemonade geschafft, durch seine Expansion die gesamten Vereinigten Staaten abzudecken, und unterstützt Dutzende, von unserer Gemeinschaft gewählte Wohlfahrtsverbände. So haben wir eine völlig neue Art der Interaktion zwischen Verbrauchern und Versicherungsgesellschaften geschaffen", so Daniel Schreiber, CEO und Mitbegründer von Lemonade. "Mit Blick auf die Zukunft wollen wir die Version der Versicherungsgesellschaft etablieren, die ins 21. Jahrhundert passt: eine fürsorgliche, globale Marke, die Generationen überdauert; eine auf Digitalisierung basierende Organisation, die schnellere und effizientere Abläufe ermöglicht und für höchste Zufriedenheit ihrer Kunden sorgt."

Lemonade hat von Anfang an auf Digitalisierung gesetzt und erfasst 100 Mal mehr Daten als herkömmliche Versicherungsträger. Auf diese Weise kann das Unternehmen hoch prädiktive Daten mit dem Versprechen generieren, seine Zeichnungs- und Preispolitik kontinuierlich zu verbessern.

"Wir haben genau beobachtet, wie Lemonade das Versicherungswesen mithilfe von Big Data und KI revolutioniert und in etwa zwei Jahren eine halbe Millionen Haushalte erreicht hat eine beeindruckende Leistung", erklärte Shu Nyatta, ein führender Anlagenspezialist der SoftBank Group und Vorstandsmitglied von Lemonade. "Und wir sind sicher, dass wir in Zukunft noch weitaus mehr erwarten können. Der Mehrwert, den Lemonade bietet, und die inhärenten Werte seines Modells machen das Unternehmen zu einer der faszinierendsten, differenziertesten und überzeugendsten Marken."

Die Transaktion wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2019 abgeschlossen, vorbehaltlich der Zustimmung der Aufsichtsbehörden und der Erfüllung weiterer üblicher Abschlussbedingungen.

Über Lemonade

Lemonade Insurance Company ist ein zugelassener Versicherer, der Hausbesitzern und Mietern Versicherungen auf Grundlage von künstlicher Intelligenz und Verhaltensökonomie bietet. Lemonade strebt die Abschaffung der Papierflut und sofortigen Versicherungsschutz an, indem es Makler und Bürokratie durch Bots und maschinelles Lernen ersetzt. Als zertifizierte B-Corp, bei der die Versicherungsgewinne an gemeinnützige Organisationen fließen, macht Lemonade die Versicherung zu einem sozialen Gut statt zu einem notwendigen Übel. Lemonade steht derzeit der Mehrheit der amerikanischen Bevölkerung zur Verfügung und erschließt Europa im Rahmen seiner weltweiten Expansion.

