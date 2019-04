Schweiter Technologies / Schweiter Technologies: Generalversammlung 2019 - Aktionäre stimmen sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrates zu . Verarbeitet und übermittelt durch West Corporation. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Source: Globenewswire

Steinhausen, 11. April 2019 - An der heutigen Generalversammlung der Schweiter Technologies AG in Horgen genehmigten die Aktionäre sämtliche Anträge des Verwaltungsrates Genehmigt wurde insbesondere die Ausschüttung einer Dividende von CHF 40 je Inhaberaktie. Die Auszahlung erfolgt ab dem 18. April 2019. Beat Siegrist, Lukas Braunschweiler, Vanessa Frey und Jacques Sanche wurden als Mitglieder des Verwaltungsrates wiedergewählt, zudem wurde Beat Siegrist als Präsident bestätigt. Ausserdem erfolgte die Wiederwahl von Jacques Sanche, Vanessa Frey sowie Beat Siegrist in den Vergütungsausschuss. In der konstituierenden Sitzung unmittelbar nach der Generalversammlung wurde Jacques Sanche zum Präsidenten des Vergütungsauschusses ernannt. Die Aktionäre genehmigten den maximalen Gesamtbetrag für die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für die Amtsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung 2020 sowie den maximalen Gesamtbetrag für die Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020. Das operative Geschäft entwickelt sich zu Jahresbeginn solide und im Rahmen des in der Medienmitteilung vom 11. März 2019 kommunizierten Ausblicks. Für weitere Informationen:

Martin Klöti, CFO

Tel. +41 41 757 77 00, Fax +41 41 757 70 01, martin.kloeti@schweiter.com (mailto:martin.kloeti@schweiter.com) Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar: Medienmitteilung (PDF) (http://hugin.info/100347/R/2241461/884096.pdf)



This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Schweiter Technologies via Globenewswire