Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Donnerstag nach einem verhaltenen Start über weite Strecken hinweg im Plus bewegt. Schliesslich schloss der Leitindex SMI knapp im negativen Bereich. An einem grundsätzlich impulsarmen Tag wurde die Stimmung etwas von Konjunktursorgen gedämpft, sagten Händler. Weder die ...

