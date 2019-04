Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Donnerstag nach einem verhaltenen Start über weite Strecken hinweg im Plus bewegt. Schliesslich schloss der Leitindex SMI knapp im negativen Bereich. An einem grundsätzlich impulsarmen Tag wurde die Stimmung etwas von Konjunktursorgen gedämpft, sagten Händler. Weder die US-Notenbank, noch die Europäische Zentralbank hatten den Markt derweil stärker beeinflussen können. Aus den USA erreichte den hiesigen Markt am Nachmittag dann die Neuigkeit, dass sich der Preisauftrieb auf Ebene der Produzenten im März leicht verstärkt hatte.

Ausserdem wurde bekannt, dass amerikanische Firmen in der vergangenen Woche weniger Arbeitsplätze geschaffen haben als erwartet. Für Diskussionen unter Börsianern sorgte auch die Brexit-Thematik aufgrund des erneuten Aufschubs bis zum 31. Oktober. Ein Marktanalyst sprach von einer "Irrfahrt der britischen Politik, auf die sich die Finanzmärkte nicht einstellen können". Am morgigen Freitag kommt in den USA die Berichtssaison mit den Banken JPMorgan und Wells Fargo wieder in Fahrt, hierzulande wagt der Zugbauer Stadler Rail den Gang aufs Börsenparkett.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,07 Prozent tiefer bei 9'549,26 Punkten. Während der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,07 Prozent auf 11'400,54 Punkte nachgab, stieg der ...

