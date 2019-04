Bayer-Chef Werner Bauman, noch jüngst verwundert über den heftigen Absturz seines Unternehmens an der Börse, hat offenbar den Ernst der Lage erkannt: Die Prozesse um die angeblich krebserregende Wirkung von Glyphosat kratzten nach seinen Worten am Image von Bayer. "Wir haben zwei Fälle erstinstanzlich verloren. Aufgrund dieser Tatsache ist das Unternehmen ziemlich massiv betroffen, Sie sehen es an unserem Aktienkurs", wird Baumann in Medienberichten zitiert. Andere sind vom Wiederaufstieg von ... (Marco Schnepf)

