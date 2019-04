Medieninformation

Ordentliche Generalversammlung der HIAG Immobilien Holding AG vom 11. April 2019 genehmigt alle Anträge des Verwaltungsrats

Basel, 11. April 2019 - 64 Aktionäre nahmen am 11. April 2019 in der P9 Halle auf dem Papieriareal in Biberist an der ordentlichen Generalversammlung der HIAG Immobilien Holding AG teil. Insgesamt waren 7'126'101 Aktien bzw. 92.05% der stimmberechtigten Aktien vertreten.

Die Aktionäre genehmigten alle Anträge des Verwaltungsrats. Insbesondere wurde die Ausschüttung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2018 von CHF 3.90 pro Aktie, wovon CHF 2.17 aus dem Bilanzgewinn und CHF 1.73 aus den Reserven aus Kapitaleinlagen, beschlossen. Die Ausschüttung wird am 18. April 2019 (Zahlungsdatum) erfolgen. Ex-Datum ist der 16. April 2019.

Weiter wurden Salome Grisard Varnholt, Dr. Walter Jakob und Dr. Jvo Grundler als Mitglieder des Verwaltungsrats sowie Dr. Felix Grisard als Präsident des Verwaltungsrats für eine einjährige Amtsdauer wiedergewählt. Herr Balz Halter wurde als neues unabhängiges Mitglied für eine einjährige Amtsdauer gewählt. Der Vergütungsausschuss setzt sich weiterhin aus den Verwaltungsratsmitgliedern Salome Grisard Varnholt und Dr. Walter Jakob zusammen.

Agenda

Publikation Halbjahresbericht 2019 2. September 2019

