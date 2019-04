Berlin (ots) - Kurz vor der Sitzung des Bundesrats am Freitag hat Niedersachsen Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) seine Unions-Kollegen in den Ländern vor einer Blockade seiner Initiative für bessere Arbeitsbedingungen von Paketboten gewarnt. "Wir müssen den Missständen in der Paketbranche endlich einen Riegel vorschieben. Die Arbeitsbedingungen sind in Teilen unzumutbar", sagte Weil dem Berliner "Tagesspiegel".



https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/bessere-bedingungen-fuer-pa ketboten-spd-warnt-union-vor-blockade-im-bundesrat/24208432.html



Rückfragen richten Sie bitte an:



Der Tagesspiegel, Newsroom, Telefon 030-29021-14909



OTS: Der Tagesspiegel newsroom: http://www.presseportal.de/nr/2790 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_2790.rss2



Pressekontakt: Der Tagesspiegel Chefin vom Dienst Patricia Wolf Telefon: 030-29021 14013 E-Mail: cvd@tagesspiegel.de