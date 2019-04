In den USA beginnt die Bilanzsaison - und die Firmengewinne dürften zum ersten Mal seit 2016 fallen. Investoren stellen sich nun unbequeme Fragen.

Der Anfang vom Ende oder nur ein einmaliger Ausrutscher? Diese Frage stellen sich die Investoren, wenn am Freitag die Ergebnissaison in den USA mit den Großbanken JP Morgan und Wells Fargo in Fahrt kommt. Nach Jahren der stetig wachsenden Gewinne wird bei den US-Unternehmen im ersten Quartal zum ersten Mal seit dem Jahr 2016 ein Rückgang erwartet. Aber sind die Zeiten kontinuierlich zunehmender Profite auch längerfristig vorbei?

Eigentlich herrscht derzeit noch Hochstimmung bei den Anlegern: Nach einem schwierigen Jahr 2018 hat der breit gefasste US-Aktienindex S&P 500 seit Jahresanfang rund 15 Prozent zugelegt. Der Einbruch der Aktienmärkte aus dem vierten Quartal des vergangenen Jahres, er scheint fast vergessen.

Das erste Quartal mit einem Plus von 13 Prozent war der beste Jahresstart seit 1998. Seine Verluste von 14 Prozent von Oktober bis Dezember 2018 hat der US-Leitindex inzwischen mehr als wettgemacht: Mit mehr als 2?890 Punkten am Donnerstagmorgen steuert er auf sein im September 2018 erreichtes Rekordhoch von 2941 Punkten zu.

Doch vielen Strategen wird angesichts des neuerlichen Höhenflugs der US-Aktienmärkte mulmig zumute. Sie fürchten Rückschläge, wenn in den nächsten Wochen der Realitätscheck ansteht: Die US-Unternehmen öffnen ihre Bücher und geben Einblicke in das erste Quartal.

Realitätscheck Quartalsergebnisse

"Damit steht die Überprüfung an, ob die Fundamentaldaten die starken Kursgewinne seit Jahresbeginn mittragen oder ob sich die Aktienmärkte zunehmend von der Realwirtschaft lösen", meint Christian Kahler, Aktienstratege bei der DZ Bank. Bereits im Vorfeld haben Unternehmen und Analysten ihre Ausblicke für die Gewinne deutlich nach unten geschraubt. Im Schnitt erwarten sie für die ersten drei Monate des Jahres einen Rückgang.

Das wäre das erste Mal seit dem zweiten Quartal 2016. Die Parallelen sind frappierend: Damals wie jetzt sind es Ängste vor einer globalen Wirtschaftsabschwächung und die Sorgen über die Entwicklung der chinesischen Wirtschaft, die die Aussichten trüben.Was passiert, wenn die Unternehmen fürs erste Quartal tatsächlich Zahlen vorlegen, die unter denen des Vorjahres liegen?

Werden sich die Investoren von niedrigeren Gewinnen abschrecken lassen und die Kurse wieder nach unten schicken - oder bleibt der typisch amerikanische Optimismus erhalten? Im Durchschnitt rechnen die Analysten laut Finanzdatendienst Refinitiv damit, dass die Gewinne der S&P-500-Unternehmen im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahresquartal um 2,5 Prozent sinken, um dann im zweiten Quartal wieder 2,8 Prozent zulegen.

Rückgang auch im Energie-Sektor

Die Anleger könnten also beruhigt sein, weil der Rückgang nicht lange anhält - so die These der Optimisten. Aber es gibt auch warnende Stimmen. Sie meinen, dass die Wall Street die Lage derzeit allzu positiv einschätzt. Der Chef-Aktienstratege von Morgan Stanley, Michael Wilson, etwa rechnet damit, dass das erste Quartal erst der Anfang ist. Er rechnet mit zwei oder mehr Quartalen mit rückläufigen oder flachen Gewinnen.

"Den größten Dämpfer für Gewinne erwarten wir von den Technologie-Firmen", schreibt Wilson. Insgesamt ...

