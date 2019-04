Der Aktionär kritisiert den Aufsichtsratschef für seine "schlechte Leistung" und will erneut einen Antrag für eine Abstimmung über eine Abberufung stellen.

Die Hauptversammlung der Deutschen Bank soll nach dem Willen des kritischen Aktionärs Karl-Walter Freitag erneut über die Abberufung von Aufsichtsratschef Paul Achleitner abstimmen. Freitags Anwalt kündigte am Donnerstag einen entsprechenden Ergänzungsantrag wegen Achleitners Eintreten für eine Fusion mit der Commerzbank und der "schlechten Leistung" des langjährigen Aufsichtsratschefs an. Freitags Anwalt Jan Bayer sagte, er wolle den Antrag nächste Woche einreichen. Im vergangenen Jahr scheiterte Freitag mit dem gleichen Anliegen: Trotz heftiger Kritik der Aktionäre an Achleitner stimmten letztendlich nur neun Prozent für eine Abwahl des ...

