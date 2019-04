Die MorphoSys-Aktie bildete im Sommer 2018 zum Abschluss einer langen Aufwärtsbewegung bei 124,71 Euro ein Hoch aus. An dieses schloss sich eine steile Abwärtsbewegung an. Sie ließ den Kurs bis zum 11. Oktober auf 75,50 Euro absinken. Weil sich der Kurs in diesem Bereich noch einmal stabilisieren konnte, war der Herbst von einem neuerlichen Anstieg auf 109,81 Euro geprägt.

Dieses Hoch ist der Ausgangspunkt des aktuellen Abwärtstrends. Er verläuft zwar flacher als der Absturz vom 2018er Jahreshoch, ... (Dr. Bernd Heim)

