Aus den Niederlanden, Belgien und Italien intensivierten sich die Abladungen erheblich. Erste deutsche Rispenofferten und Kirschtomaten starteten in Frankfurt ihre Kampagne, was dort geringe Vergünstigungen bei der Konkurrenz bewirkte. Die marokkanischen und spanischen Zuströme begrenzten sich insgesamt, was insbesondere bei den Runden Tomaten in Verteuerungen mündete....

